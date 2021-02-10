Лучшие фотографии природы Камчатки присланные на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Лучшие фотографии природы Камчатки. "Любопытство". Фото: Михаил Коростелев.
"Цвет осени". Фото: Сергей Шандин.
"Большая Удина". Фото: Марина Савилова.
"С добрым утром, великаны". Фото: Нина Слащилина.
"Геологическое прошлое нашей планеты". Фото: Александр Шипухин.
"Жажда жизни". Фото: Денис Лукьяненко.
"Манящий берег по имени Камчатка". Фото: Алексей Андреев.
"Евражка". Фото: Дмитрий Андреев.
"Вулкан Корякский на заходе дня". Фото: Александр Максин
"На пути к Толбачику". Фото: Евгений Хилькевич
"Медвежье лежбище". Фото: Константин Шатенев.
"Волшебный ковер". Фото: Никита Литвинов
"Весенний вулкан". Фото: Евгений Хилькевич
"Касатки". Фото: Юрий Смитюк
"Краски мертвого леса". Фото: Дмитрий Купрацевич
"Геометрия рассвета". Фото: Александр Чазов