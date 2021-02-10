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Лучшие фотографии природы Камчатки присланные на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Лучшие фотографии природы Камчатки. "Любопытство". Фото: Михаил Коростелев.

Лучшие фотографии природы Камчатки. "Любопытство". Фото: Михаил Коростелев.

"Цвет осени". Фото: Сергей Шандин.

"Цвет осени". Фото: Сергей Шандин.

"Большая Удина". Фото: Марина Савилова.

"Большая Удина". Фото: Марина Савилова.

"С добрым утром, великаны". Фото: Нина Слащилина.

"С добрым утром, великаны". Фото: Нина Слащилина.

"Геологическое прошлое нашей планеты". Фото: Александр Шипухин.

"Геологическое прошлое нашей планеты". Фото: Александр Шипухин.

"Жажда жизни". Фото: Денис Лукьяненко.

"Жажда жизни". Фото: Денис Лукьяненко.

"Манящий берег по имени Камчатка". Фото: Алексей Андреев.

"Манящий берег по имени Камчатка". Фото: Алексей Андреев.

"Евражка". Фото: Дмитрий Андреев.

"Евражка". Фото: Дмитрий Андреев.

"Вулкан Корякский на заходе дня". Фото: Александр Максин

"Вулкан Корякский на заходе дня". Фото: Александр Максин

"На пути к Толбачику". Фото: Евгений Хилькевич

"На пути к Толбачику". Фото: Евгений Хилькевич

"Медвежье лежбище". Фото: Константин Шатенев.

"Медвежье лежбище". Фото: Константин Шатенев.

"Волшебный ковер". Фото: Никита Литвинов

"Волшебный ковер". Фото: Никита Литвинов

"Весенний вулкан". Фото: Евгений Хилькевич

"Весенний вулкан". Фото: Евгений Хилькевич

"Касатки". Фото: Юрий Смитюк

"Касатки". Фото: Юрий Смитюк

"Краски мертвого леса". Фото: Дмитрий Купрацевич

"Краски мертвого леса". Фото: Дмитрий Купрацевич

"Геометрия рассвета". Фото: Александр Чазов

"Геометрия рассвета". Фото: Александр Чазов