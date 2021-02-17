Лучшие фотографии подводного мира Камчатки на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Лучшие фотографии подводного мира Камчатки на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Каракатица сепиола двурогая". Фото: Андрей Шпатак
"Волшебный лес". Фото: Сергей Шанин
"Парное катание". Фото: Андрей Сидоров
"Жизнь Баренцева моря". Фото: Егор Никифоров
"Галактика". Фото: Алексей Кондратюк
"Танец медуз". Фото: Валерий Лейко
"Игрушка". Фото: Андрей Сидоров
"Зима-Лето". Фото: Эдуард Николаев
"Монстр из пучины". Фото: Егор Никифоров
"Медуза цианея волосистая на закате". Фото: Андрей Шпатак
"Весеннее противостояние". Фото: Андрей Сидоров
"Знакомство с антурами". Фото: Андрей Нарчук
"Hemissindacrassicornis и лес из инея". Фото: Андрей Шпатак.
"Королева подводного мира". Фото: Михаил Коростелев
"Львиная грива". Фото: Алексей Кондратюк