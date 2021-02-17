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Лучшие фотографии подводного мира Камчатки на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Лучшие фотографии подводного мира Камчатки на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Каракатица сепиола двурогая". Фото: Андрей Шпатак

Лучшие фотографии подводного мира Камчатки на фотоконкурс Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Каракатица сепиола двурогая". Фото: Андрей Шпатак

"Волшебный лес". Фото: Сергей Шанин

"Волшебный лес". Фото: Сергей Шанин

"Парное катание". Фото: Андрей Сидоров

"Парное катание". Фото: Андрей Сидоров

"Жизнь Баренцева моря". Фото: Егор Никифоров

"Жизнь Баренцева моря". Фото: Егор Никифоров

"Галактика". Фото: Алексей Кондратюк

"Галактика". Фото: Алексей Кондратюк

"Танец медуз". Фото: Валерий Лейко

"Танец медуз". Фото: Валерий Лейко

"Игрушка". Фото: Андрей Сидоров

"Игрушка". Фото: Андрей Сидоров

"Зима-Лето". Фото: Эдуард Николаев

"Зима-Лето". Фото: Эдуард Николаев

"Монстр из пучины". Фото: Егор Никифоров

"Монстр из пучины". Фото: Егор Никифоров

"Медуза цианея волосистая на закате". Фото: Андрей Шпатак

"Медуза цианея волосистая на закате". Фото: Андрей Шпатак

"Весеннее противостояние". Фото: Андрей Сидоров

"Весеннее противостояние". Фото: Андрей Сидоров

"Знакомство с антурами". Фото: Андрей Нарчук

"Знакомство с антурами". Фото: Андрей Нарчук

"Hemissindacrassicornis и лес из инея". Фото: Андрей Шпатак.

"Hemissindacrassicornis и лес из инея". Фото: Андрей Шпатак.

"Королева подводного мира". Фото: Михаил Коростелев

"Королева подводного мира". Фото: Михаил Коростелев

"Львиная грива". Фото: Алексей Кондратюк

"Львиная грива". Фото: Алексей Кондратюк