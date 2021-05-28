Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
28 мая 2021 16:32

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Иван МАКЕЕВ
Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ

Мюзикл на воде «Сон в летнюю ночь» возвращается в «Москвариум» на ВДНХ