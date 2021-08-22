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22 августа 2021 17:09

В Москве проходит седьмой Международный военно-технический форум «АРМИЯ»

Иван МАКЕЕВ
В Москве проходит седьмой Международный военно-технический форум «АРМИЯ»

В Москве проходит седьмой Международный военно-технический форум «АРМИЯ»