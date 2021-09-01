1 сентября 2021 18:49

Фоторепортаж военкора "КП" Александра Коца из аэропорта Кабула, захваченного Талибаном (организация запрещена в РФ)

Спецкор kp.ru Александр Коц побывал в захваченном террористами аэропорту Кабула, где разбилась американская мечта. Коллективный Запад оставил за собой "выезженную землю", выведенную из строя технику и даже верных друзей - собак. На взлетно-посадочных полосах, где еще недавно ожидали эвакуации мирные жители, валяются армейские раскладушки, сухпайки и пулеметные ленты. Гражданских самолетов в аэропорту почти нет, как и толп желающих покинуть Афганистан. Вся территория перекрыта внедорожниками, а безопасность на объекте обеспечивают боевики спецназа Талибана (запрещенная в России террористическая организация).