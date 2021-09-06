6 сентября 2021 21:57

Достоевский и вечная молодость: Новый памятник великому писателю появился в центре Москвы

Как-то повелось, что памятники великим людям запечатлевают их или в зрелом возрасте, или в величии мудрой старости. Пожалуй, лишь скульптуры Пушкина и Ленина в молодости появлялись на наших улицах. И вот в Москве (Воздвиженка, 1) у лектория «Достоевский» появилась композиция, где 25-летний Федор Михайлович сидит на скамеечке с томиком Александра Сергеевича - это «Борис Годунов». Сцену из этой трагедии Федор Михайлович читал на празднике в Благородном собрании после открытия памятника Пушкину 6 июня 1880 года. Почему в 25 лет? Именно в этом возрасте Достоевский решил стать писателем, и это решение точно достойно увековечивания. Создатели скромно называют памятник арт-объектом, но суть от этого не меняется. В столице появилось еще одно отличное место для селфи (рядом с писателем можно присесть) и третий памятник нашему великому соотечественнику.