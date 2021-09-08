Евгений Зиничев, фото: Каким мы запомним погибшего Главу МЧС России

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время облета пострадавших от пожаров районов Челябинской области. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время передачи спортивной площадки, построенной по программе "Газпром - детям!", одной из школ города Черняховска. Фото: Виталий Невар/ТАСС
Президент России Владимир Путин и сотрудник ФСБ Евгений Зиничев (справа) во время посещения Ивановской областной клинической больницы, 2010 год. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Министр МЧС России Евгений Зиничев (слева) и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков (в центре) проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области, 2020 год. Фото: Виктор Бельцов/МЧС РФ/РИА Новости
Министр МЧС Евгений Зиничев (в центре) у дома № 9 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение плит перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО, 2015 год. Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Министр МЧС Евгений Зиничев (справа) и полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка (слева) на выставке XIII Международного салона "Комплексная безопасность-2021" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева) и министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев во время празднования 30 летия создания МЧС у Главного управления МЧС России.
Министр МЧС Евгений Зиничев (справа) во время демонстрационных учений МЧС РФ в рамках XII Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2019" на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев и лучший спасатель кинолог Юрий Мурушкин (слева направо) во время церемонии награждения победителей Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" в Академии МЧС.