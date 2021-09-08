8 сентября 2021 14:22

Евгений Зиничев, фото: Каким мы запомним погибшего Главу МЧС России

В среду, 8 сентября 2021 года, трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Генерал армии погиб как настоящий герой, при исполнении служебного долга: он попытался спасти оператора - известного кинорежиссера Александра Мельника. Это произошло в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Евгений Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Евгению Зиничеву было 55 лет. Он на протяжении многих лет работал в личной охране Владимира Путина, а в 2018 году он возглавил МЧС России. Последнее сообщение о Зиничеве ведомство опубликовало этим утром: министр в Красноярском крае вместе с губернатором Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.