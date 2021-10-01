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1 октября 2021 17:51

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга Великий князь Георгий Михайлович Романов обвенчался с гражданкой Италии Ребеккой Беттарини

Юлия ПЫХАЛОВА