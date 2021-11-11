11 ноября 2021 12:58

Обстановка на польско-белорусской границе, где беженцы из Ирака живут в палаточном городке: фоторепортаж

Уже четыре дня беженцы из Ирака живут в палаточном городке на границе Белоруссии и Польши. Тысячи мигрантов рассчитывали наскоком прорвать рубеж Евросоюза и попросить политического убежища. План провалился, и теперь арабы застряли на пограничной полосе. Люди плохо подготовились к своей авантюре — у беженцев мало теплых вещей, палаток, спальных мешков, зато много детей. Сейчас мужчины активно строят самодельные шалаши из деревьев, сваленных в ближайшем лесу. Костры из сырых дров — единственные источники тепла, которые не дают беженцам замерзнуть на смерть по ночам. После захода солнца температура воздуха опускается ниже ноля. Корреспондент КП своими глазами увидел, как людям приходится выживать на самых границах просвещенной и сытой Западной Европы.