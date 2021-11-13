13 ноября 2021 20:41

Что происходит за кулисами конкурса "Краса России": 15 честных фото

В этом году в 27 раз пройдет один из самых масштабных конкурсов красоты в нашей стране - «Краса России». Шоу состоится в «Зимнем театре» города Сочи 17 ноября. 50 самых красивых девушек страны будут бороться за корону победительницы. Все участницы - как на подбор: умницы, красавицы. Они уже покорили своими талантами и обаянием жюри региональных конкурсов красоты. Победительнице «Красы России» предстоит представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». До конкурса остались считанные дни и девушки с утра до вечера проводят время на репетициях. Что на самом деле происходит за кулисами конкурса красоты, увидел наш фотожурналист Владимир Веленгурин.