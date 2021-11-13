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13 ноября 2021 20:41

Что происходит за кулисами конкурса "Краса России": 15 честных фото

В этом году в 27 раз пройдет один из самых масштабных конкурсов красоты в нашей стране - «Краса России». Шоу состоится в «Зимнем театре» города Сочи 17 ноября. 50 самых красивых девушек страны будут бороться за корону победительницы. Все участницы - как на подбор: умницы, красавицы. Они уже покорили своими талантами и обаянием жюри региональных конкурсов красоты. Победительнице «Красы России» предстоит представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля». До конкурса остались считанные дни и девушки с утра до вечера проводят время на репетициях. Что на самом деле происходит за кулисами конкурса красоты, увидел наш фотожурналист Владимир Веленгурин.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Лучшие моменты репетиции конкурса красоты "Краса России" глазами нашего фотографа Владимира Веленгурина

Лучшие моменты репетиции конкурса красоты "Краса России" глазами нашего фотографа Владимира Веленгурина