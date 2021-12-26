26 декабря 2021 11:25

Работа российских спасателей глазами нашего корреспондента Владимира Веленгурина

27 декабря "День спасателя". Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин тоже отмечает этот праздник. Долгие годы он активно работает с МЧС. Пожары, Землетрясения, наводнения, катастрофы самолетов, поездов и пароходов можно увидеть на его фотографиях. За 30 лет работы он побывал на многих ЧСках. Но прежде всего, герои его снимков-спасатели. Те, кто приходит на помощь людям и спасает их жизни.