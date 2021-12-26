Работа российских спасателей глазами нашего корреспондента Владимира Веленгурина
Дмитрий Иванович Михайлик великий военачальник и удивительный человек. Он стоял у истоков МЧС. Еще при жизни сделали памятник очень похожий на ветерана МЧС.
Спасательные работы на месте крушения самолета на жилые дома в Иркутске в декабре 1997.
Молния ударила в место , где затонул теплоход "Булгария" во время спасательных работ в июле 2011
Спасательные работы на обрушившемся в феврале 2004 "Трансвааль-парке"
Торжественный марш по случаю Дня Спасателя 2020 года. На фото министр МЧС Е. Зиничев, министр оботоны С. Шойгу, 1й зам министра МЧС А.Чуприян.
Показ снаряжения МЧС на ежегодной выставке "Комплексная безопасность"
Во время наводнения в Хабаровске в августе 2013 силами МЧС была возведена дамба защищающая город от затопления.
Спасатели МЧС во время бесланских событий находились на передовой.
Во время наводнения в Крымске в июле 1912 года экипаж вертолета МЧС делает разведку местности.