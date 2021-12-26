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26 декабря 2021 11:25

Работа российских спасателей глазами нашего корреспондента Владимира Веленгурина

27 декабря "День спасателя". Фотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин тоже отмечает этот праздник. Долгие годы он активно работает с МЧС. Пожары, Землетрясения, наводнения, катастрофы самолетов, поездов и пароходов можно увидеть на его фотографиях. За 30 лет работы он побывал на многих ЧСках. Но прежде всего, герои его снимков-спасатели. Те, кто приходит на помощь людям и спасает их жизни.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Работа российских спасателей глазами нашего корреспондента Владимира Веленгурина

Работа российских спасателей глазами нашего корреспондента Владимира Веленгурина

Дмитрий Иванович Михайлик великий военачальник и удивительный человек. Он стоял у истоков МЧС. Еще при жизни сделали памятник очень похожий на ветерана МЧС.

Дмитрий Иванович Михайлик великий военачальник и удивительный человек. Он стоял у истоков МЧС. Еще при жизни сделали памятник очень похожий на ветерана МЧС.

Спасательные работы на месте крушения самолета на жилые дома в Иркутске в декабре 1997.

Спасательные работы на месте крушения самолета на жилые дома в Иркутске в декабре 1997.

Молния ударила в место , где затонул теплоход "Булгария" во время спасательных работ в июле 2011

Молния ударила в место , где затонул теплоход "Булгария" во время спасательных работ в июле 2011

Спасательные работы на обрушившемся в феврале 2004 "Трансвааль-парке"

Спасательные работы на обрушившемся в феврале 2004 "Трансвааль-парке"

Торжественный марш по случаю Дня Спасателя 2020 года. На фото министр МЧС Е. Зиничев, министр оботоны С. Шойгу, 1й зам министра МЧС А.Чуприян.

Торжественный марш по случаю Дня Спасателя 2020 года. На фото министр МЧС Е. Зиничев, министр оботоны С. Шойгу, 1й зам министра МЧС А.Чуприян.

Показ снаряжения МЧС на ежегодной выставке "Комплексная безопасность"

Показ снаряжения МЧС на ежегодной выставке "Комплексная безопасность"

Во время наводнения в Хабаровске в августе 2013 силами МЧС была возведена дамба защищающая город от затопления.

Во время наводнения в Хабаровске в августе 2013 силами МЧС была возведена дамба защищающая город от затопления.

Спасатели МЧС во время бесланских событий находились на передовой.

Спасатели МЧС во время бесланских событий находились на передовой.

Во время наводнения в Крымске в июле 1912 года экипаж вертолета МЧС делает разведку местности.

Во время наводнения в Крымске в июле 1912 года экипаж вертолета МЧС делает разведку местности.