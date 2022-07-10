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10 июля 2022 4:57

В честь Дня Московского транспорта в ночь на 10 июля прошла «Ночь балета в метро»

Михаил ФРОЛОВ
Михаил ФРОЛОВ