Каким мы запомнили Михаила Горбачева: яркие фото

2005 год. Михаил Горбачев держит на руке орла на церемонии премии Пойнт Альфа, врученной ему за вклад в мирное воссоединении Германии.
Визит президента СССР в Китай, весна 1989 года. Горбачев жмет руку китайскому школьнику по пути следования правительственного кортежа по улице Шанхая. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана, май 1991 г. Фото: Борис Бабанов/РИА Новости
Михаил Горбачев с семьей на даче, лето 1989 г. Фото: РИА Новости
1989 год. С Фиделем Кастро во время торжественной сессии национальной ассамблеи народной власти Кубы в Гаване. Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/ТАСС
Михаил Горбачев за штурвалом нового комбайна «Кедр» во время посещения Красноярского края, 1988 год. Фото Юрия Лизунова и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС/
Сентябрь 1989 года. Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с бутылками новых сортов масла – виноградного и арбузного. Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Май 1992 года. Экс-президент США Рональд Рейган пригласил Горбачева на свое ранчо в Калифорнии.
В 2020 году к тридцатилетию объединения Германии в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник первому президенту СССР.
23 августа 1991 года. Михаил Горбачев на заседании Верховного Совета Российской Федерации. Прямо на заседании Борис Ельцин подписал Указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.