31 августа 2022 13:53

Каким мы запомнили Михаила Горбачева: яркие фото

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Политику был 91 год. В последние месяцы, по словам знакомых и друзей, бывший президент СССР тяжело болел и практически все время проводил в больнице. Он правил страной всего шесть лет, но по масштабам изменений для нашей страны и всего мира они навсегда войдут в историю, как Эпоха Горбачева.