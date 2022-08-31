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31 августа 2022 13:53

Каким мы запомнили Михаила Горбачева: яркие фото

Михаил Горбачёв скончался во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Политику был 91 год. В последние месяцы, по словам знакомых и друзей, бывший президент СССР тяжело болел и практически все время проводил в больнице. Он правил страной всего шесть лет, но по масштабам изменений для нашей страны и всего мира они навсегда войдут в историю, как Эпоха Горбачева.
2005 год. Михаил Горбачев держит на руке орла на церемонии премии Пойнт Альфа, врученной ему за вклад в мирное воссоединении Германии.

2005 год. Михаил Горбачев держит на руке орла на церемонии премии Пойнт Альфа, врученной ему за вклад в мирное воссоединении Германии.

Визит президента СССР в Китай, весна 1989 года. Горбачев жмет руку китайскому школьнику по пути следования правительственного кортежа по улице Шанхая. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Визит президента СССР в Китай, весна 1989 года. Горбачев жмет руку китайскому школьнику по пути следования правительственного кортежа по улице Шанхая. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана, май 1991 г. Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев на целинных землях Казахстана, май 1991 г. Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Михаил Горбачев с семьей на даче, лето 1989 г. Фото: РИА Новости

Михаил Горбачев с семьей на даче, лето 1989 г. Фото: РИА Новости

1989 год. С Фиделем Кастро во время торжественной сессии национальной ассамблеи народной власти Кубы в Гаване. Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/ТАСС

1989 год. С Фиделем Кастро во время торжественной сессии национальной ассамблеи народной власти Кубы в Гаване. Фото: Завьялов Владимир, Песов Эдуард/ТАСС

Михаил Горбачев за штурвалом нового комбайна «Кедр» во время посещения Красноярского края, 1988 год. Фото Юрия Лизунова и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС/

Михаил Горбачев за штурвалом нового комбайна «Кедр» во время посещения Красноярского края, 1988 год. Фото Юрия Лизунова и Эдуарда Песова /Фотохроника ТАСС/

Сентябрь 1989 года. Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с бутылками новых сортов масла – виноградного и арбузного. Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Сентябрь 1989 года. Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с бутылками новых сортов масла – виноградного и арбузного. Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Май 1992 года. Экс-президент США Рональд Рейган пригласил Горбачева на свое ранчо в Калифорнии.

Май 1992 года. Экс-президент США Рональд Рейган пригласил Горбачева на свое ранчо в Калифорнии.

В 2020 году к тридцатилетию объединения Германии в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник первому президенту СССР.

В 2020 году к тридцатилетию объединения Германии в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник первому президенту СССР.

23 августа 1991 года. Михаил Горбачев на заседании Верховного Совета Российской Федерации. Прямо на заседании Борис Ельцин подписал Указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.

23 августа 1991 года. Михаил Горбачев на заседании Верховного Совета Российской Федерации. Прямо на заседании Борис Ельцин подписал Указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР.