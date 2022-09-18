18 сентября 2022 11:01

В Подмосковье прошел XI Елисаветинский крестный ход, завершившийся благотворительной акцией «Белый цветок»

В Одинцовском городском округе состоялся традиционный Елисаветинский крестный ход. В этом году он был посвящен сразу нескольким датам: 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, 150-летию императрицы Александры Феодоровны и 30-летию канонизации святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны и крестовой сестры Варвары. Началось шествие в имении "Ильинское-Усово" в память о владельцах императорского дома: императоре Александре II, императрице Марии Александровне, князе Сергее Александровиче и великой княгине Елисавете Феодоровне. Конечной точкой маршрута стал Спасский храм в селе Усово. Там же состоялась благотворительная акция "Белый цветок".