Картинки дня: 30 января 2023 года, понедельник

Розовые фламинго в Албании
10-кратный победитель турнира Australian Open Новак Джокович на фотосессии в Мельбурне
В Индии у мемориала Махатмы Ганди прошел парад по случаю Дня мучеников
В США набирает силу новая волна протестов под лозунгами BLM. Сотни людей вышли на улицы крупных городов с призывами остановить полицейский произвол и притеснения афроамериканцев
Погибший в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране Орхан Аскеров похоронен в Баку.На церемонии похорон присутствовали официальные лица и члены правительства, члены семьи, близкие покойного
Число погибших в результате наводнения, произошедшего в окрестностях Окленда, возросло до четырех
В афганской столице Кабуле выпал снег
Продолжаются протесты полицейских против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити
По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана