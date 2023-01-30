Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
30 января 2023 10:40

Картинки дня: 30 января 2023 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
Розовые фламинго в Албании

Розовые фламинго в Албании

10-кратный победитель турнира Australian Open Новак Джокович на фотосессии в Мельбурне

10-кратный победитель турнира Australian Open Новак Джокович на фотосессии в Мельбурне

В Индии у мемориала Махатмы Ганди прошел парад по случаю Дня мучеников

В Индии у мемориала Махатмы Ганди прошел парад по случаю Дня мучеников

В США набирает силу новая волна протестов под лозунгами BLM. Сотни людей вышли на улицы крупных городов с призывами остановить полицейский произвол и притеснения афроамериканцев

В США набирает силу новая волна протестов под лозунгами BLM. Сотни людей вышли на улицы крупных городов с призывами остановить полицейский произвол и притеснения афроамериканцев

Погибший в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране Орхан Аскеров похоронен в Баку.На церемонии похорон присутствовали официальные лица и члены правительства, члены семьи, близкие покойного

Погибший в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране Орхан Аскеров похоронен в Баку.На церемонии похорон присутствовали официальные лица и члены правительства, члены семьи, близкие покойного

Число погибших в результате наводнения, произошедшего в окрестностях Окленда, возросло до четырех

Число погибших в результате наводнения, произошедшего в окрестностях Окленда, возросло до четырех

В афганской столице Кабуле выпал снег

В афганской столице Кабуле выпал снег

Продолжаются протесты полицейских против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити

Продолжаются протесты полицейских против роста насилия в отношении правоохранителей в Гаити

По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана

По меньшей мере 44 человека погибли в результате ДТП на юго-западе Пакистана