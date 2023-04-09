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9 апреля 2023 10:20

Вербное воскресенье в Новоиерусалимском Монастыре

Виктор ДРАЧЕВ
Вербное воскресенье в Новоиерусалимском Монастыре

Вербное воскресенье в Новоиерусалимском Монастыре