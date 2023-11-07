Картинки дня: 1 июня 2026 года, понедельник

"Голубая Луна" - второе полнолуние, выпадающее на один календарный месяц - взошла над Грецией
Церемония празднования буддийского праздника Весак в Индонезии
Празднование победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов в Париже
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира "Ролан Гаррос"
Экстремальная жара установилась в Италии
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тепличную ферму
София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Варне. Она взяла золото в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом
В Сирии сильно разлилась река Ефрат. Это вызвало масштабные наводнения на востоке страны