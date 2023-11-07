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1 июня 2026 9:51

Картинки дня: 1 июня 2026 года, понедельник

REUTERS
REUTERS
"Голубая Луна" - второе полнолуние, выпадающее на один календарный месяц - взошла над Грецией

"Голубая Луна" - второе полнолуние, выпадающее на один календарный месяц - взошла над Грецией

Церемония празднования буддийского праздника Весак в Индонезии

Церемония празднования буддийского праздника Весак в Индонезии

Празднование победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов в Париже

Празднование победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов в Париже

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира "Ролан Гаррос"

Экстремальная жара установилась в Италии

Экстремальная жара установилась в Италии

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тепличную ферму

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил тепличную ферму

София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Варне. Она взяла золото в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом

София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в Варне. Она взяла золото в упражнениях с обручем, а также бронзу в упражнениях с мячом

В Сирии сильно разлилась река Ефрат. Это вызвало масштабные наводнения на востоке страны

В Сирии сильно разлилась река Ефрат. Это вызвало масштабные наводнения на востоке страны