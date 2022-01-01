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Не распространяется на aлкоголь; системы нагревания; электронные испарители и аксессуары; товары бренда Dyson; товары из раздела Яндекс Лавка
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17 оценок поставлено средняя 4.1
Сервис Яндекс Маркет — это ценовой агрегатор и маркетплейс с широким ассортиментом. На платформе представлены десятки тысяч интернет-магазинов, предлагающие миллионы товаров. Портал позволяет находить интересующие позиции, сравнивать их цены у разных продавцов и напрямую заказывать ... лучшие предложения, не переходя на сайт магазина. Покупателям доступна бесплатная доставка в постаматы и участие в программе лояльности, позволяющей тратить меньше. Дополнительно сохранить деньги помогут купоны Яндекс Маркета, представленные в этом разделе.
Юридический адрес:
г. Москва, Новинский бульвар, д. 8
Телефон:
+7 (800) 234‑27‑12
Соц. сети:
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Сервис Яндекс Маркет — это платформа для сравнения цен и онлайн-покупок, на которой доступны миллионы товаров от десятков тысяч интернет-магазинов. В каталоге маркетплейса представлен выбор позиций от продавцов со всей России с удобным заказом покупок из разных магазинов в одном месте. Сервис позволяет сравнивать цены, отслеживать динамику их изменений, выбирать лучшие предложения и покупать их, не переходя на сайт продавца. Скидочные купоны, специальные промокоды и программа лояльности позволяют тратить еще меньше.
Yandex Market — это миллионы популярных товаров, в числе которых:
бытовая техника и электроника;
компьютеры и комплектующие;
товары для дома;
продукты для красоты и гигиены;
товары для активного отдыха и спорта;
автотовары и принадлежности;
инструменты и строительные материалы;
товары для животных.
Полный каталог охватывает широкий перечень категорий, товары из которых доступны для онлайн-заказа.
Пользователи сервиса могут принять участие в программе лояльности Яндекс Плюс, позволяющей накапливать баллы кэшбэка и использовать их для оплаты следующих покупок или заказа услуг онлайн. Чтобы воспользоваться предложением, нужно подключиться к программе и покупать продукты, отмеченные соответствующим знаком в каталоге.
Чтобы стать участником программы, нужно оформить подписку на Яндекс Плюс и совершать покупки позиций, за которые начисляются баллы. Они поступают на баланс в течение 7 дней. Размер кэшбэка, в зависимости от категории товара, составляет от 1 до 5%. Полученные баллы можно использовать для оплаты следующих покупок в Yandex Market и других сервисах компании, в числе которых такси, каршеринг, заправки, доставка еды, аренда и покупка контента (кино, музыка) и другие товары и услуги.
Маркетплейс поддерживает все востребованные способы оплаты покупок: банковской картой онлайн и при получении, наличными при получении, мобильными платежами Apple Pay и Google Pay.
Для некоторых товаров доступна покупка в рассрочку или в кредит, предоставляемые банками-партнерами.
Получить заказ, оформленный на маркетплейсе, можно разными способами: самостоятельно забрать из фирменного постамата (бесплатно), забрать в пункте выдачи продавца, заказать доставку на дом курьером; воспользоваться почтовой пересылкой по России.
Доступные варианты доставки зависят от адреса проживания покупателя. Сроки перевозки составляют от 1 дня и могут достигать 22 дней при пересылке в отдаленные населенные пункты. В рамках акций покупателям предоставляется бесплатная доставка избранных продуктов или их категорий. В других случаях тарифы зависят от адреса назначения, итоговая цена доставки рассчитывается во время оформления заказа.
В соответствии с законодательством о защите прав потребителей товар, который не подошел, можно вернуть продавцу или обменять на аналогичный. При наличии дефектов, возникших по вине производителя или магазина, сделать это можно на протяжении гарантийного срока. Товары надлежащего качества, не входящие в перечень не подлежащей обмену и возврату продукции, вернуть можно в течение недели с момента покупки. Обязательное условие — сохранение упаковки и отсутствие любых следов использования.
Для возврата товара, купленного не более чем 14 дней назад, нужно авторизоваться в личном кабинете, перейти к списку заказов и использовать опцию «Вернуть товар» напротив нужной позиции. После этого необходимо указать причину возврата, приложить снимки продукта, указать реквизиты для получения денег и отправить товар продавцу. Если прошло больше 14 дней, обращаться по вопросам гарантийного ремонта, замены или возврата нужно в авторизованный сервисный центр. Средства вернут при условии наличия заключения СЦ о неремонтопригодности изделия.
Чтобы использовать скидочные купоны площадки Яндекс Маркет, предоставляющие скидку по вводу промокода, нужно придерживаться следующего алгоритма:
Выбрать в списке акций купон, предоставляющий скидку после ввода промокода, и кликнуть на него.
Код купона должен автоматически скопироваться, после чего произойдет переадресация. Если ее нет, копировать комбинацию символов и открывать страницу маркетплейса нужно вручную.
В каталоге выбрать позиции, принимающие участие в акции, и добавить их в корзину.
В меню заказа найти поле «Промокод на скидку» и выставить в него код купона.
Применить код для перерасчета стоимости заказа.
Завершить оформление покупки, указав способы оплаты и доставки.
Применять промокоды Яндекс Маркет можно совместно с другими видами скидочных инструментов или отдельно в зависимости от условий акции. Некоторые типы дисконта могут не сочетаться, детальные правила их использования указаны в описании конкретного спецпредложения.
Сроки выполнения заказов составляют от 1 дня. Длительность зависит от местоположения продавца и покупателя.
Бесплатная доставка покупок производится в фирменные ПВЗ компании. В рамках акций доступна бесплатная курьерская доставка или почтовая пересылка.
Забрать покупку можно в фирменном ПВЗ или постамате Яндекса, расположение пунктов выдачи показано на карте компании. Работает также курьерская доставка.
Здесь собраны все актуальные акции и скидки площадки, воспользоваться которыми можно сегодня.
На платформе доступен дисконт по промокодам, скидки на первый заказ, кэшбэк и другие виды поощрений для покупателей.
|Тип купона
|Описание
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|Промокод Яндекс Маркет: минус 500 рублей на первый заказ от 3500 рублей на весь ассортимент в мобильном приложении
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