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Промокоды Trip.com

Промокоды Trip.com (Трип.ком) на Июнь 2026

Список рабочих купонов и акций Trip.com. Актуальных промокодов на сегодня: 55

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О сервисе Trip.com

Trip.com — международный сервис бронирования путешествий с русскоязычным интерфейсом и поддержкой оплаты картами МИР. На платформе доступны авиабилеты на рейсы более 800 авиакомпаний, свыше 1,4 миллиона отелей по всему миру, железнодорожные билеты по Китаю, Европе и Азии, трансферы из аэропортов, аренда автомобилей, входные билеты на достопримечательности и круизы.

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Актуальные промокоды и купоны Trip.com на Июнь 2026 — в подборке выше. Промокоды на первое бронирование, скидки на отели в популярных направлениях и купоны на авиабилеты проверяются редакцией КП.

Скидки на первое бронирование Trip.com

Новые пользователи Trip.com получают приветственные купоны автоматически после регистрации — они появляются во вкладке «Сообщения» в личном кабинете. Дополнительно скидка 15% на первую бронь отеля доступна через купон из подборки на этой странице — максимальная сумма скидки 1 500 рублей.

Приветственные купоны Trip.com действуют на конкретные категории: отдельно на отели, отдельно на авиабилеты, отдельно на экскурсии. Перед активацией убедитесь, что выбранный купон распространяется на нужный тип бронирования.

Промокоды Trip.com на авиабилеты

Купоны на авиабилеты Trip.com дают скидку в процентах от стоимости или фиксированную сумму в рублях — с ограничением максимальной скидки. Например, купон −3% на авиабилеты действует с максимальной скидкой 800 рублей на одно бронирование.

Часть купонов на авиабилеты привязана к конкретным направлениям: рейсы в Турцию, внутренние рейсы Таиланда, маршруты China Southern Airlines из России, рейсы S7 по отдельным датам вылета. Актуальные коды с разбивкой по направлениям — в подборке выше.

Как применить купон на авиабилеты:
На странице выбора авиабилета перейдите к бронированию, на шаге оплаты нажмите «Использовать купон» — откроется список доступных купонов в вашем аккаунте. Выберите нужный и подтвердите — стоимость пересчитается автоматически.

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Программа лояльности Trip.com Rewards

Trip.com Rewards — пятиуровневая система, где каждое завершённое бронирование приносит Trip Coins. Уровни растут по числу бронирований или ночей в отелях:

  • Silver — присваивается сразу после регистрации

  • Gold — от 5 бронирований или 10 ночей; Trip Coins начисляются на 20% больше

  • Platinum — от 15 бронирований или 30 ночей; Trip Coins +50%

  • Diamond — от 30 бронирований или 60 ночей; Trip Coins ×2

  • Diamond+ — эксклюзивный статус с персональным менеджером; Trip Coins ×2,5

100 Trip Coins приравниваются примерно к 82 рублям. Монеты списываются при следующем бронировании — в разделе оплаты включите опцию «Использовать Trip Coins». Срок действия — 18 месяцев с момента начисления; любое новое бронирование продлевает срок автоматически.

Дополнительный способ накопить монеты — оставлять отзывы: 10 Trip Coins за отзыв на достопримечательность и бонусные монеты за отзыв на отель.

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Скидки Trip.com на отели

Купоны на отели Trip.com делятся на два типа: фиксированная скидка в рублях при бронировании от определённого числа ночей и процентный дисконт на конкретные направления.

Купоны на конкретные страны публикуются в подборке выше — каждый снабжён условием по минимальному числу ночей и сроком действия. Проверяйте раздел «Тип бронирования» в описании купона: часть кодов действует только на стандартное бронирование без возможности отмены, часть — на любой тариф.

Отдельная категория — скидки на новые отели по всему миру без привязки к конкретному направлению. Такие купоны применяются к объектам с пометкой «Новый» на странице отеля и не требуют минимального числа ночей.

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Как активировать промокод Trip.com

На сайте:

  1. Выберите купон из подборки на этой странице и перейдите по ссылке на trip.com.

  2. Найдите нужный авиабилет, отель или экскурсию и нажмите «Забронировать».

  3. На странице оформления заказа нажмите «Использовать купон» или найдите поле «Промокод».

  4. Выберите купон из списка доступных в аккаунте или введите код вручную.

  5. Убедитесь, что итоговая стоимость изменилась, и завершите бронирование.

В приложении Trip.com: купоны хранятся в разделе «Аккаунт» → «Мои купоны». При оформлении система автоматически предложит применить доступный купон на шаге оплаты.

Важно: купоны привязаны к аккаунту. Авторизуйтесь перед бронированием — без входа в аккаунт купоны не отображаются и не применяются.

Лучшие промокоды Trip.com 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаСкидки до 50% на отели по всему мируне требуется
ПромокодПри заказе от 10 000 рублей - скидка 1000 рублей для всехADM***
СкидкаСкидки до 20% на новые отелине требуется
СкидкаСкидка 6% при бронировании авиабилетов вместе с отелямине требуется
СкидкаАкция 1+1 и скидки до 50% на билеты и экскурсиине требуется
СкидкаСкидка до 10000 рублей на проживание от 10 ночейне требуется
СкидкаДо -3100 рублей на отели в Гонконге и Макаоне требуется
СкидкаДо -3000 рублей при бронировании отелей не менее чем на 7 ночей подряд (Вьетнам)не требуется
СкидкаЯпония: по купону скидки до 60%не требуется
СкидкаСкидка 50% на трансфер от/до аэропортане требуется

Часто задаваемые вопросы про Trip.com

Как оплатить Trip.com картой МИР?

Выберите русскоязычную версию сайта и установите валюту RUB — без этого российский платёжный шлюз не активируется. После выбора валюты на шаге оплаты появятся карты МИР, UnionPay и российские Visa/Mastercard. Картой МИР можно оплатить авиабилеты, отели, ж/д билеты, экскурсии и трансферы.

Промокод Trip.com на первый заказ — для кого действует?

Приветственные купоны доступны новым пользователям сразу после регистрации: они появляются во вкладке «Сообщения» в личном кабинете. Купон на −15% с этой страницы также предназначен для первого бронирования — если вы уже бронировали через Trip.com ранее, используйте другие купоны из подборки.

Почему промокод Trip.com не применяется?

Три наиболее частые причины: купон предназначен для другой категории (например, код на отели не работает на авиабилеты); не выполнено условие по минимальной сумме или числу ночей; вы не авторизованы в аккаунте. Также проверьте, не истёк ли срок действия — дата указана под каждым купоном в подборке.


Можно ли совместить купон и Trip Coins?

Да. Trip Coins и купон — независимые механики. Сначала применяется купон, затем на шаге оплаты отдельно включается списание Trip Coins. Итоговая сумма уменьшается дважды.

Как получить промокод Trip.com на авиабилеты в приложении?

В приложении на главной странице нажмите «Получить» рядом с нужным предложением — купон сразу появится в разделе «Аккаунт» → «Мои купоны». Новые пользователи найдут приветственные купоны на авиабилеты во вкладке «Сообщения» после первой авторизации.

Как пригласить друга и получить бонус Trip.com?

Поделитесь реферальной ссылкой до того, как друг установит приложение — он должен ввести ваш код в момент регистрации. После того как приглашённый завершит бронирование от 5 000 рублей, вам начислят до 1 000 Trip Coins в течение 3–14 рабочих дней. Максимальное число приглашений — 10 человек.

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