Здесь собраны рабочие купоны на покупку железнодорожных билетов и объяснение того, кому и при каких условиях положена льготная цена. Реклы обновляются, поэтому смотрите на актуальность каждого предложения.

Самые щедрые предложения, как правило, у тех, кто покупает впервые. Если регистрация на сервисе новая, начинайте с промокода для новых пользователей — это наиболее вероятный способ получить максимальную скидку.

Код вводится в специальное поле при оплате. Платформа проверяет условия и пересчитывает итоговую стоимость — вы видите новую цену до списания. Купон действует только на той платформе, для которой выпущен.

Льготы при покупке билета: кому и при каких условиях

Часть скидок встроена в тарифную сетку перевозчика и не требует купона. Условия применения зависят от перевозчика, маршрута и сезона. Мы агрегируем предложения, поэтому точные параметры всегда уточняйте у оператора.

Дети

Детям, как правило, предоставляются льготные условия проезда: маленькие едут без отдельного места, дети постарше — со скидкой на собственное место. Возрастные границы и размер скидки уточняйте при покупке.

Школьники

Льготный тариф для школьников, как правило, привязан к каникулам. Какие именно периоды подпадают под акцию и нужна ли справка при посадке — уточняйте у перевозчика актуально.

Студенты и пенсионеры

Студентам очной формы в ряде случаев доступна скидка на отдельные классы вагонов. Пенсионерам льготы периодически предоставляются в рамках сезонных акций. В обоих случаях условия стоит проверять перед покупкой, а не ориентироваться на прошлый опыт.

Многодетные семьи

При определенных условиях многодетная семья может оформить поездку по льготному тарифу. Что именно нужно для этого и на каких маршрутах это работает — уточняйте при бронировании.

Скидка в месяц рождения

Некоторые перевозчики дают именинникам специальные условия на покупку билета. Это не универсальная практика: у каждого оператора свои правила по размеру дисконта, типу вагона и способу применения. Проверяйте детали до покупки, а не после.