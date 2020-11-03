2020-11-03T18:07:46+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

С кем и как будут воевать США?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом в подкасте «Военное ревю» Радио «Комсомольская правда». А также отвечают на все армейские вопросы

С кем и как будут воевать США?

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