2020-11-07T00:47:00+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

«Война и мир», День Победы и салат «Оливье»: что на самом деле объединяет россиян

Режиссер Юрий Грымов говорит про истинные народные ценности с писателем Михаилом Веллером и директором ВЦИОМ Валерием Федоровым

«Война и мир», День Победы и салат «Оливье»: что на самом деле объединяет россиян

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