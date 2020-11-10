2020-11-10T20:23:57+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Как Азербайджан сбил российский вертолет, чем недовольна армянская оппозиция и кто придумал ложь о том, что российской разведке всего 100 лет

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают заключение перемирия в Нагорном Карабахе и отвечают на все армейские вопросы

Как Азербайджан сбил российский вертолет, чем недовольна армянская оппозиция и кто придумал ложь о том, что российской разведке всего 100 лет

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Военное ревю

Тема: Как Азербайджан сбил российский вертолет, чем недовольна армянская оппозиция и кто придумал ложь о том, что российской разведке всего 100 лет

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Михаил ТИМОШЕНКО
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