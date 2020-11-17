2020-11-17T18:32:09+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Что за План обороны утвердил Путин?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отвечают на все армейские вопросы

Что за План обороны утвердил Путин?

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10 Ноября 2020 16:03 - 17:02

Военное ревю

Тема: Как Азербайджан сбил российский вертолет, чем недовольна армянская оппозиция и кто придумал ложь о том, что российской разведке всего 100 лет

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Михаил ТИМОШЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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