2020-11-19T20:25:21+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Неужели в Германии возрождается «План Ост»?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают это, а также отвечают на все армейские вопросы

Неужели в Германии возрождается «План Ост»?

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10 Ноября 2020 16:03 - 17:02

Военное ревю

Тема: Как Азербайджан сбил российский вертолет, чем недовольна армянская оппозиция и кто придумал ложь о том, что российской разведке всего 100 лет

В студии: Виктор БАРАНЕЦ, Михаил ТИМОШЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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