11 Дек. 2020 2020-12-12T15:04:24+03:00

Александр Цыпкин: Алкоголь является чуть ли не единственной нашей скрепой 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Хроники ЦыпкинаИнтересное

Александр ЦЫПКИНАлександрЦЫПКИНписатель

Александр ЦЫПКИН

«Хроники Цыпкина» на Радио «Комсомольская правда»

7 декабря. Прочел где-то, что в случае, если человек будет прививаться, я так понимаю, нашей прививкой, то придется не пить 56 дней. Знаю нескольких человек из своего ближнего и дальнего круга, для которых это на сегодняшний момент является основной причиной, почему они не хотят прививаться. Они не готовы не пить 56 дней.

Да, 56 дней… Интересно, конечно, насколько алкоголь в разных его формах и видах является чуть ли не единственной нашей скрепой, принимаемой повсеместно, и которая, наверное, неизменна. Это и замена психотерапевта, и замена счастья, и замена иногда невозможности принять окружающую действительность. В общем-то, это даже в некоторой степени принимаемый в обществе порок. То есть, согласитесь, отношение к наркоманам гораздо хуже, чем отношение к алкоголикам. При том, что под алкоголем совершаются гораздо более страшные преступления зачастую. И гораздо чаще, давайте уж трезво смотреть на вещи. Потому что алкоголиком можно быть практически всю жизнь, а наркотики убивают в разы быстрее.

Тем не менее, бросить, допустим, мужа-наркомана – в целом это, наверное, поступок, о котором общество скажет: да, это правильно. А вот бросить мужа-алкоголика – вот это уже русская женщина двадцать раз подумает. Странное, да, отношение? Хотя, вроде бы, и то, и другое – зависимость. Но тем не менее, одна из них воспринимается как часть национальной культуры.

Скоро длительные праздники. И в ряде регионов они пройдут в условиях практически тотального локдауна. Мне кажется, это ошибочное решение. При всем при том, что я стараюсь не быть диванным аналитиком и поддерживаю любые действия наших властей, направленные на борьбу с коронавирусом, в силу того, что у властей есть больше информации. Но здесь я попросил бы их по возможности три раза подумать. Потому что последствия от практически 10-12-дневного пребывания дома без какой-либо возможности выйти куда-то, без дистанционной работы, если все это умножить на любовь к алкоголю и зиму, которая дает еще дополнительные как бы объяснения для возлияний, могут быть очень тяжелые последствия. И жертвы этих дней могут быть больше, к сожалению, чем жертвы в ряде случаев коронавируса, как отложенные, так и сиюминутные.

Не знаю, надо, мне кажется, очень аккуратно подходить к этим праздникам, чтобы они не стали самыми тяжелыми днями в году, в ситуации, когда ни уехать, ни выйти в ресторан, не сходить в кино, ничего нельзя сделать. Могу лишь высказать опасения, не более того. А принимать решения властям. За это они зарплату получают.

Но берегите себя. И поставьте, может быть, какой-нибудь лимит, что ли. Вот лимит хорошо работает. Пообещайте, не знаю, близкому человеку: не больше такого-то количества. И поспорьте на большие деньги. Вот сработает. Или сделайте прививку прямо сейчас, и тогда новогодние праздники пройдут в состоянии абсолютной трезвости. Не представляете, как может заиграть жизнь по-другому в эти десять дней.

- 8 декабря сегодня, вторник. Донесли мне тут, что вроде бы какая-то группа инициативная жителей Патриарших прудов собирается разместить некую то ли петицию, то ли жалобу на то, что сериал «Беспринципные» дискредитирует жителей Патриарших прудов. Что на самом деле они не такие, как показано в сериале. Ну и жалоба, как понятно, направлена против нас – авторов сериала.

Не могу не отметить переживания жителей Патриарших прудов, большое количество свободного времени у них. И вот что отмечу. То есть, как масло по трамвайным путям разливать и расчлененкой заниматься при помощи трамваев, так нормально. А вот то, что люди наслаждаются жизнью, пусть и в некоторых аморальных ее аспектах, так вот все неправда.

Правда, тут ходит слух, что просто кого-то из жителей Патриарших прудов запалили на схематозе, который был показан в сериале «Беспринципные». И, собственно говоря, в отместку на такой прокол вот этот житель решил нам всем насолить. Есть еще слух, что ряд, так сказать, обосновавшихся в этом замечательном районе, посмотрев сериал, в котором у людей много сексуальных контактов, алкогольных напитков и вообще жизнь достаточно идет весело, не обнаружили того же самого в своей жизни. При этом адреса одни и те же. И озадачены: как так?

Друзья мои, пороки не выдаются автоматом при переезде на Патриаршие пруды. Пороки нужно заслужить. В дальнейшем пороки вас бросят обязательно. Запомните, не вы бросаете пороки, а пороки вас бросают. Тем не менее, вот этот промежуток времени, когда вы вместе, можно прекрасно провести, и в том числе на Патриарших прудах.

Но что рекомендую. Друзья мои, я петербуржец. Для меня Патриаршие пруды являются все-таки новым местом проживания. Нет такого пиетета. И вот пишу что хочу. Пожалуйста, найдите внутри своих рядов писателя, и пусть он пишет о том, какие Патриаршие пруды по вашему мнению. Мне, приезжему, можно всё. А то мы только жалуетесь.

Ну, собственно говоря, в остальном большое спасибо за то, что и таким образом продвигаете наш сериал. Удачи. В будущем мы обязательно добавим асексуальных и ЗОЖ-персонажей в это действие. Вот что могу сказать. Все-таки землячество немаловажно. Берегите Патриаршие пруды. Странно, почему там один пруд? Каждый раз изумляюсь. Все в Москве не так, все вот как-то двусмысленно. Уверен, есть ВИП-пруд, просто мы про него не знаем. Пошел искать.

- 9 декабря. Во-первых, фантастический по своему качеству фильм «Серебряные коньки». Абсолютный Голливуд по картинке. Никакой клюквы в сценарии. Но в некоторой степени это даже чем-то напоминает хорошие советские фильмы. По эмоциям, в которые ты веришь, по игре актеров, которая уместна, не избыточна. Даже по тому, что ты видишь абсолютно новые имена главных героев, и они при этом играют на уровне одном с известными замечательными актерами.

Ох, уверен, сейчас начнется вой на тему того, что российское кино все равно ничего не может произвести. Очень обидно это слышать, потому что чаще всего такие комментарии от людей, которые не смотрят наше кино, иногда зайдут на телеканалы, два раза в год сходят в кинотеатры и на этом основании делают выводы, что мы ничего не можем. Это не так. Я с ходу назову десять-двадцать за последний год хороших российских фильма. Может быть, не все они были очень известны в кинотеатрах. Имеется в виду, что не все набрали большие цифры по сборам. Но даже те, которые набрали сборы, их сложно обвинить в некачественности. «Последний богатырь» или тот же самый «Холоп» в своем роде хорошее качественное кино. А уж про такие фильмы как «Дылда» или «Верность», или… про себя не буду ничего говорить, а сериалы «ДиКаприо», «Нежность», «Хороший человек», «Обычная женщина», «Человек, который всех удивил». Да много названий.

Мы каждый раз забываем, что уникальность нашей киноиндустрии, ее существования в том, что, приходя в кино, мы с вами за одну и ту же стоимость покупаем товар, себестоимость которого отличается в десятки, если не в сотни раз. То есть вы идете в кинотеатр, билет 300 рублей. И за эти деньги вы получаете фильм американский стоимостью 100 миллионов долларов. Блокбастер какой-то исторический. И вот условный «Серебряные коньки», стоимость, я не знаю бюджета, но думаю, раз в десять меньше уж точно. При этом качество картинки будет одинаковое. Качество спецэффектов, костюмов и так далее. Мы сейчас сравниваем похожее – блокбастер с блокбастером. Мы не говорим про артхаус, где бюджет не имеет такого значения иногда. Или возьмем то же «Притяжение».

Соответственно, наши справляются, конкурируют в очень сложных условиях. Я что-то не вижу других товаров и услуг, которые при такой экономике выдерживают. Потому что машины отечественные стоят просто дешевле, чем «Мерседесы». Вот и все. Они же не стоят так же. Поэтому нужно поддерживать наше кино. Если у нас не будет своего кино, у нас не будет своего культурного кода. Значит ли это, что много всякого трэша? Конечно, да. Ну так и в Америке тоже снимается много очень категорий С, D и так далее. До нас же долетает лучшее. А снимается при этом очень много всякого мусора. Тем не менее, огромное количество людей работает в этой индустрии. И работают на высоком уровне.

Я был бы рад, если бы все огульные критики российского кино в своей собственной работе создавали что-то мирового уровня. Чаще всего это не так. Чаще всего это компании с низкой эффективностью. Потому что у нас высокая эффективность не то чтобы очень развита в стране. Поэтому мне кажется очень некрасиво и в некоторой степени лицемерно говорить огульно: все российское кино плохое. Нет, это не так. Много хорошего российского кино. Ходите, смотрите, составляйте свое впечатление. Это точно того стоит.

- 10 декабря. Что могу сказать? Вот не проходит недели без родного города. Не проходит. Все началось с того, что, читаю новости: в Петербурге лошадь откусила нос горожанину. Горожанин, вспоминаем, в понедельник, по-моему, я говорил про алкоголь, выпил лишнего и пошел общаться сначала с девушкой, которая была на лошади, а потом с лошадью. О чем он пытался поговорить, я не знаю. Тем не менее, лошадь не приняла ухаживаний и реально откусила человеку нос. Это звучит жутко. Но черт подери, товарищи, будьте аккуратней с алкоголем. Как-то не хочется без носа оставаться, особенно в такой странной форме. Да, есть что рассказать окружающим: мне лошадь откусила нос. И опять из Петербурга.

И на этом фоне я вспомнил замечательную новость, не помню, она была две или три недели назад, специально для этого покопался. Спасибо «Эсквайру». Заголовк: «В Петербурге женщина подала в суд на гадалку, обещавшую вернуть мужа. Позже она купила фаллоимитатор по совету гадалки и отказалась от иска». Вы можете дальше прогуглить. Все в этой новости прекрасно. Не могу не отметить, как фанатично рухнули граждане, в основном гражданки, в мистику, эзотерику и прочее веселое. Мне кажется, нет уже девушки или женщины, которая не ходит кого-то завораживать, привораживать, отвораживать. Я уже не говорю про посещения различного уровня волшебников, от путешествий душ до гаданий всех возможных форм.

И вот что могу сказать. Там же есть два блока. И оба настораживают. Либо это шарлатаны, и тогда вы тратите деньги непонятно на что. Ожидаете эффекта от, по сути дела, мошенников. Либо это, действительно, люди, имеющие возможность общаться с таким миром. Но тогда вы играете в такую иногда опасную игру, последствия которой можете себе не представлять. А главное, как вы не боитесь идти к человеку, у которого есть дверь в тот мир? Вы же не знаете, кто оттуда придет за вами.

Друзья мои, если вы собираетесь применить любой вид оружия, вы же обычно изучаете, как это стреляет, не взорвется ли в руках. Будьте аккуратны. С одной стороны, берегите деньги от мошенников. А с другой стороны, выбирайте проводников, их очень мало настоящих, их очень мало светлых уж тем более. Но самое интересное, XXI век, научные достижения. И повальное увлечение. То есть обычная религия потеряла некий свой контекст. Советский Союз с его религией тоже как-то пал. И вот волна захлестнула нас.

Аккуратней будьте! Если ты смотришь в бездну, бездна может посмотреть в тебя. Не могу не отметить, конечно, экономический эффект данного процесса. Огромные капиталы вертятся там. Огромные. Есть еще у нас зоны роста в стране. Даже не знаю, может быть, государству взять на себя функцию лицензирования? Представляете, будет в России министр по магии. Вот это будет позиция. Вот это будет должность!

- Сегодня у нас 11 декабря. Печальная новость – умер Ким Ки Дук. Один из культовых не только южнокорейских, но и мировых режиссеров. Умер, к сожалению, от ковида. Мы его знаем по таким фильмам как «Пустой дом», «Самаритянка», конечно же «Весна, лето, осень, зима… и снова весна». Интересно, что смерть его, если мы говорим про ковид, чем-то похожа на поступок главного героя. Как-то вот в такие секунды понимаешь, что, действительно, мы проходим через очень сложный период такой пандемии, выкашивающей всех без разбору. Некое такое равенство. Потому что деньги не решают ничего. Мы знаем достаточное количество очень богатых людей, которые не пережили ковид. Соответственно, это какой-то такой системный вызов нам.

Грустишь, потому что не будет больше такого кино, которое меняет мировоззрение твое. Сразу хочется посмотреть. Интересно, что его переход по ту сторону реки Стикс застиг его, по-моему, в Латвии, если я не ошибаюсь. Конечно, сразу думаешь о феномене южнокорейского кино. Взять хотя бы последний «Оскар». Маленькая страна и с таким количеством культовых творцов. Главное, с таким неординарным взглядом на искусство. Сразу думаешь о том, есть ли такие же режиссеры в Северной Корее. Я не слышал про это. Может быть, я ошибаюсь.

Тем не менее, налицо пример того, как один и тот же народ с одинаковым, как вы понимаете, изначально менталитетом, генотипом и так далее, попав в разные социальные условия, идет совершенно разными дорогами. И что дает человеку все-таки свободу. Как бы ни относиться к западным ценностям и либеральным свободам, понятно, что в данном случае Южная Корея на востоке, но тем не менее она от этого не становится менее западной с точки зрения менталитета. Просто в своей восточной манере. Тем не менее, свобода всегда приводит к расцвету мысли, расцвету творчества. И очень надеюсь, что где-нибудь сегодня родился очередной Ким Ки Дук, который удивит нас всех лет через двадцать, и мы до этого доживем.

А замечательному мастеру что мы можем сказать? Замолви за нас там словечко, и за русскоязычных зрителей. Мы тебя очень любили. Берегите себя от возможности подхватить это заболевание. Это все серьезно. Прощай, Ким Ки Дук.

0

1