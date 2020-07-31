31 Июль 2020 2020-07-31T12:58:19+03:00

Конкурс - 70 человек на место. Как переход на строительство по эскроу-счетам вызвал спрос на новые профессии 00:00 00:00

А. Челышев:

- Добрый день, друзья. Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы начинаем новый выпуск программы «Среда для жизни». Очередной интересный разговор о недвижимости и обо всем, что с ней связано. Итак, год назад строительная отрасль в России перешла на проектное финансирование. Деньги дольщиков теперь хранятся на специальных счетах в банках – эскроу-счетах. И застройщик возводит дома на свои деньги, а также на деньги банков. Банки выделяют кредит после того, как оценят проект и признают его качественным. Следовательно, растет спрос на специалистов, которые могут оперативно и объективно оценить проекты, с которыми застройщики обращаются в банки за деньгами.

В конце прошлого года единый институт развития в жилищной сфере – компания ДОМ.РФ запустила программу подготовки специалистов по проектному финансированию. Программа получила название «Проект Ф». Экономисты и финансисты со всей страны присылали свои заявки на участие. Конкурс, насколько я знаю, достиг какой-то невероятной отметки в 70 человек на место. Обучение должно было начаться весной. Но грянул коронавирус.

Прямо сейчас мы узнаем, удалось ли реализовать этот амбициозный проект – проект подготовки по фактически новой специальности. И, в принципе, поговорим о том, насколько эти специалисты будут востребованы в ближайшее время. И каков спрос на них уже сейчас.

На связи со студией директор по обучению компании ДОМ.РФ Анна Липкина. Анна, здравствуйте.

А. Липкина:

- Приветствую, Антон. Добрый день, уважаемые слушатели.

А. Челышев:

- Давайте начнем, вот мы, когда «Проект Ф» запускался, мы о нем не говорили. Поэтому вот в двух словах давайте в целом поговорим об этой программе. Действительно, 70 человек на место конкурс был?

А. Липкина:

- Действительно. Все чистая правда. «Проект Ф» получился всероссийской программой развития специалистов в новой сфере – в проектном финансировании. И в самом начале в рамках программы маркетинговой заинтересовалось «Проектом Ф» 20 тысяч человек. За время приемной кампании, которую мы начали проводить еще в конце прошлого года, мы получили 2561 заявку из 23 регионов России, а отобрали всего лишь 42 специалистов. Поэтому все абсолютно верно.

А. Цыганов:

- Давайте начнем анализировать эти цифры. 2,5 тысячи заявок – это говорит о том, что люди, действительно, хотят этими знаниями обладать. Вот эти специалисты, которые заявки прислали, это кто? Это финансисты, экономисты? Это, может быть, специалисты в сфере недвижимости, которые захотели еще и стать более продвинутыми в финансах и, в частности, в проектном финансировании?

А. Липкина:

- Эта 2561 заявка – это все молодые специалисты или которые работают буквально год, два, три после окончания университета. Или те, кто заканчивали университет в этом году. Поколение Z, те, кто открыты к новому. Я думаю, что как раз способствовала такому высокому отклику на нашу рекламную кампанию открытость нового поколения к новым специальностям. Интерес живой, настоящий к тому, чтобы двигать что-то принципиально новое вперед.

А. Челышев:

- Как вы отбирали из 2,5 тысяч этого 41 специалиста? Знаю, что у вас было целое сито. Вы как горную породу обогащали на горно-обогатительном комбинате. Вы примерно таким же образом отбирали лучших из лучших.

А. Липкина:

- Действительно, мы много вложили в процесс отбора ребят. Зачем это было сделано? Мы понимали, что нам с ними работать. Это дальше наши амбассадоры. Это те, кто будут двигать проектное финансирование во всей России вперед. Поэтому важно было выбрать лучших из лучших. Как мы это делали? Естественно, первым таким скринингом было тестирование – вербальное, числовое, логическое тестирование. Мы проверяли ребята на их интеллектуальные способности. Дальше, конечно, это были и видеовизитки, и различные кейсовые задания, которые они выполняли в онлайне.

И затем таким финальным, большим, масштабным событием стало 6 марта этого года мероприятие в Сколково. Это был масштабный ассессмент в игровом, иммерсивном формате, где ребята показывали целый спектр своих навыков и умений. И уже те, кто прошли ассессмент, а туда были приглашены чуть более ста человек, приглашались на интервью с топ-менеджерами нашей компании. Уже живые очные интервью. И по итогам этих интервью мы отобрали 42 специалисты.

А. Челышев:

- А я сказал – 41. Соврал. Я нечаянно. Как идет обучение? Насколько я знаю, планировали, что обучение будет очным. А тут коронавирус, самоизоляция. Получается, в дистанционный режим ушли.

А. Липкина:

- Совершенно верно. Естественно, коронавирус внес поправки в нашу программу. Мы до последнего планировали версию А и версию В, когда только приступали к процессу обучения ребят. И в итоге получилась версия В, когда мы не можем собирать их всех вместе с одном помещении. Потому что социальное дистанцирование, потому что здоровье наших сотрудников – это наш главный приоритет в компании.

У нас был интересный промежуток. После того, как мы уже отобрали ребят, до момента обучения мы максимально пытались их удержать, вовлечь. Мы уже вложили в них очень многое. Отобрали лучших. Важно было не потерять их интерес в этой паузе. Мы максимально их вовлекали в социальных сетях. Онлайн-квизы, электронные курсы, вебинары, целые программы по тому, как нам вместе будет хорошо в будущем. Все это мы реализовывали. И не потеряли ни одного нашего претендента. И все специалисты отобранные пришли на обучение.

И уже 14 мая мы стартовали в онлайне. Это было сложнее, нам пришлось перекраивать очные тренинги в интерактивный электронный формат, разбиваться на мини-группы в онлайне. Но путем усилий и продумывания этого образовательного продукта все получилось. И сейчас можно сказать, что обучение проходит на высокой оценке от ребят. Каждый день обучения мы спрашиваем у них обратную связь, интересуемся, что можем сделать еще лучше. И оценки составляют 4,9 из 5 и по полезности, и по удовлетворенности, чему мы очень рады.

А. Челышев:

- Ребята, которые вышли в финал, продолжают обучение, они кто? Они экономисты в основном? С опытом работы в банках, в девелопменте?

А. Липкина:

- У них есть общие качества. Они классные, умные, молодые, амбициозные ребята с замечательными способностями и показателями.

А. Челышев:

- Это и я такой. Но я ничего не понимаю в проектном финансировании. А они что-то понимают.

А. Липкина:

- Теперь уже что-то понимают. Когда они только приступали, они не понимали ничего. И это неплохо сейчас, особенно в период неопределенности, когда люди приходят с чистого листа, их учить гораздо проще, удобнее вкладывать в открытую нишу. Если отвечать на ваш вопрос, экономисты, финансисты, строители – кого только у нас нет. У нас не было определенного четко, узко сформулированного профиля. У нас был набор критериев, у нас были приоритетные вузы, у нас были оценки, рейтинги, которые мы для себя рассматривали как эталон нашего будущего кандидата. У нас даже есть ребята с историческим образованием. Это не мешает им быть успешными.

А. Челышев:

- Насколько они успешны? Изначально говорилось о том, что ребята смогут претендовать на серьезную зарплату, даже будучи еще слушателями этих курсов. Они продолжают работать?

А. Липкина:

- Их работа сейчас заключается в практике, стажировке, в обучении и максимальном поглощении знаний, и демонстрации образовательного результата.

А. Челышев:

- Как это происходит на практике?

А. Липкина:

- У них есть разноформатные способы обучения, через которые они проходят. Это лекции, это семинары, это бизнес-игры, это кейсы, это ассессменты, это постоянное взаимодействие с наставниками из числа текущих специалистов проектного финансирования ДОМ.РФ. И в каждом из этих элементов обучающих они набирают баллы и получают рейтинги. Они проявляют себя. И после каждого учебного модуля, а их всего пять, они проходят ассессмент, который максимально похож на реальные жизненные ситуации. Максимально приближен к реальной рабочей действительности. И ребята себя проявляют, показывают то, как они будут дальше работать. И их оценивают профессионалы.

А. Челышев:

- На выходе что ребята будут уметь? И на какие позиции они будут готовы претендовать? Вот есть ситуация, как специалист по проектному финансированию должен ее разрешить?

А. Липкина:

- Ситуаций на самом деле очень много. В целом я могу сказать, что вся программа обучения построена на бизнес-процессе, на так называемой кредитной дороге. То есть мы не учим тому, с чем он не столкнется в реальной практике и в жизни. Предварительный анализ и сбор документов, это этап, на котором застройщик заполняет в личном кабинете всю необходимую информацию. А с нашей страны мы должны ее проверять и привлекать новых клиентов.

Второй этап – детальный анализ рисков. Это взаимодействие с юристами, с безопасностью, со строительными экспертами. Каждый этап обучения привязан к бизнес-процессу, который говорит, что ребята должны делать, а мы в дополнение к этому даем им софт-скиллс, то есть тренинги, мастер-классы и другие программы, направленные на то, как классно это делать. Мы уже заранее спросили у руководителей нашей организации, как они видят идеального специалиста по проектному финансированию.

А. Челышев:

- Сегодня мы говорим о подготовке специалистов по проектному финансированию. Спрос на этих специалистов очень высок, как мне кажется, уже сейчас, и будет расти, наверное, даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Эти специалисты будут, как мне кажется, очень неплохо зарабатывать. А прямо сейчас мы говорим о том, как этих специалистов готовит единый институт развития в жилищной сфере, компания ДОМ.РФ. И на связи со студией директор по обучению компании ДОМ.РФ Анна Липкина.

Аня, вы обещали рассказать о том, каким руководство ДОМ.РФ видит лучшего, идеального специалиста по проектному финансированию.

А. Липкина:

- Знаете, в ответ на этот вопрос вспоминается цитата одного из наших управляющих директоров. Когда я задавала этот вопрос, формируя профиль, я говорила: «Какой же он, идеальный специалист по проектному финансированию?» И мне отвечают, что он должен быть таким же гибким, адаптивным под клиента, как желе, но с железным стержнем внутри, способным аргументированно и структурированно отстоять профессиональную позицию. Это было вначале, но, конечно, сейчас мы так программу обучения не строим, мы учим ребят личной и бизнес-эффективности, навыкам продаж, сервису, эффективной коммуникации, управлению бизнес-процессами, проектами, конфликтами. В общем, им можно только позавидовать, если честно.

А. Челышев:

- Я, если честно, уже им завидую. Это мы еще даже к разговору о зарплате не перешли. Эти специалисты должны обладать знаниями и в сфере финансов, и в области девелопмента, и еще в большом количестве смежных сфер. Где они все-таки должны работать, или будут работать, или где они найдут наилучшее применение своим новым навыкам? Все-таки в банках будут оценивать эти заявки или, например, в компаниях-застройщиках они будут эти заявки формировать таким образом, чтобы банкам было удобно их рассматривать, и банки оперативно получали ответы на все их вопросы?

А. Липкина:

- Антон, положа руку на сердце, при проектировании программы обучения мы больше всего фокусировались на профиль именно клиентских менеджеров. Их нужно было больше всего, именно в них была максимальная бизнес-потребность. Сейчас у нас все движется, мы живем с вами в мире неопределенности, поставить четкие бизнес-цели сложно. И уже сейчас мы договариваемся с руководством и слышим запрос от бизнеса, что не только клиентские менеджеры, нам внутри компании нужны и кредитные аналитики, и те, кто будет работать над корпоративной линейкой продуктов банка, и те, кто будет улучшать и автоматизировать процессы, которые сейчас только настраиваются, устаканиваются в проектном финансировании, по-хорошему.

Кроме того, ребята ведь изучают и смежные сферы, чтобы лучше в них разбираться, чтобы понимать все нюансы. Поэтому они легко могут войти и в команду строительной или юридической экспертиз. Они будут настолько универсально оснащены всеми необходимыми компетенциями, что их с руками оторвут в принципе в любую компанию, в любую сферу. И мы понимаем этот риск, мы стараемся максимально сделать самую классную программу, не потерять никого, но в то же время, являясь институтом развития государственного уровня, мы готовы для сферы в целом растить этих специалистов, чтобы мы жили там, где строится действительно классное жилье, там, где финансирование жилищного строительства происходит на высоком уровне.

А. Челышев:

- То есть вы уже там присматриваете себе кого-то из ребят, кому-то можете предложить место в ДОМ.РФ?

А. Липкина:

- Естественно. Когда мы набирали ребят к себе, мы их всех трудоустроили. Но сейчас мир таков, что ты можешь быть волен выбирать все варианты, которые существуют на рынке. Но мы стараемся делать все, чтобы ребята были лояльны к нашей компании и остались работать с нами, потому что мы делаем все, чтобы они были лучшими специалистами на рынке в целом.

А. Челышев:

- Почему, с вашей точки зрения, возник дефицит этих кадров? Ведь банки знали, что грядет переход на проектное финансирование, на эскроу-счета. Почему не подготовилась финансовая сфера к этому переходу?

А. Липкина:

- Понимаете, это две разные сферы. Сфера обучения, она должна быть опережающей. То есть в тот момент, когда финансы уже решили вместе с банковской отраслью, что вот так должно случиться, и переход пройдет, эти специалисты уже должны были быть на финише программы обучения, чтобы они уже были готовы к тому моменту, как это случилось. К сожалению, сейчас такие скорости и так динамично все меняется, что обучения старается догонять потребности бизнеса. Мы, естественно, стараемся нивелировать те пробелы, которые существуют. Именно поэтому мы берем ребят прям внутрь нашей компании, мы максимально их погружаем в среду. И здесь это наше конкурентное преимущество от любого другого вуза, потому что они не могут обеспечить 100-процентное попадание в рабочую атмосферу, воссоздание того, как именно ты должен действовать, и понимание всех нюансов. Именно поэтому мы можем уменьшить длительность обучения за счет вот такого классного погружения. Если бы мы ждали ребят 5 лет после вуза в этой специальности, я думаю, отрасль бы здесь потеряла точно в компетентности и в результатах.

А. Челышев:

- И все это бесплатно?

А. Липкина:

- И все это бесплатно. Более того, ребята получают конкурентоспособную заработную плату. Мы вкладываемся в них, для того чтобы им было спокойно по-человечески, чтобы им было комфортно жить, и в то же время чтобы они могли максимально фокусироваться на обучении, вкладывать в свое развитие для дальнейших результатов в бизнесе.

А. Челышев:

- Сейчас люди, которые не попали в число этих 40 с лишним участников, лопнут просто от зависти, потому что не попали в число этих счастливчиков, а хочется. А вы будете еще звать людей, будете еще набирать группы?

А. Липкина:

- Антон, честно, со всех сторон – и внутри проектного финансирования, и текущие специалисты спрашивают, когда будет новая волна. Ребята, которые находятся в наших других программах стажировки, говорят: когда будет вторая волна проектного финансирования? И руководство уже говорит: ну, во вторую волну мы будем вот здесь делать вот таким-то образом. То есть все говорит о том, что, естественно, она будет. Понятное дело, что мы будем подстраиваться под потребности бизнеса, но на сегодняшний момент есть ощущение, что должна быть. Поэтому, пожалуйста, следите за новостями, зовите всех, кому это интересно, мы будем рады продлить эту программу и выпускать все больше и больше специалистов для рынка.

А. Челышев:

- Анна, спасибо вам большое. А прямо сейчас в нашем эфире один из этих 42 счастливчиков, человек, который попал в финал, можно сказать, и сейчас продолжает обучение по специальности проектное финансирование в компании ДОМ.РФ, участник программы «Проект Ф» Егор Иванов. Егор, расскажите о том, почему вы в принципе решили принять участие в программе «Проект Ф»? Вы вообще по специальности кто – финансист, юрист, может быть, инженер?

Е. Иванов:

- Я по специальности менеджер. До этого работал аналитиком. Находился в тот момент на фрилансе. Получил предложение о том, чтобы подать свою заявку на проект, и решил его принять – подал свое резюме.

А. Челышев:

- Вы сделали это почему? Вы понимаете, что у этой специальности действительно есть очень большое будущее, очень большой спрос на подобного рода специалистов или вы просто захотели еще и этому научиться?

Е. Иванов:

- Если честно, я увидел в данном проекте перспективы, я увидел то, что данная специализация очень интересна, потому что она находится на стыке как продаж, так и бизнес-аналитики, что лично для меня было очень привлекательным (и остается до сих пор, кстати).

А. Челышев:

- Вы кем себя видите по окончании программы, чем вы хотели бы заниматься, и в компании из какого сектора? Это финансовый сектор, это девелопмент, это что-то еще?

Е. Иванов:

- Я хочу остаться в компании ДОМ.РФ. Есть такая позиция у нас, называется – клиентский менеджер. И я хочу остаться на ней, потому что, если честно, это просто прекрасно – ты взаимодействуешь с застройщиками, ты помогаешь им составить лучшее возможное предложение, чтобы и банк это устроило, и это устроило самого застройщика. И при этом очень много общения, нужно очень быстро думать. Я лично выберу себе клиентского менеджера. Хотя я знаю, что есть ребята на проекте, которые выберут себе и другие специализации, именно в банке ДОМ.РФ.

А. Челышев:

- Правильно ли я понимаю, что вас обучают исключительно на решение практических задач, на работу с реальными клиентами, с реальными проектами, реальными будущими домами, жилыми комплексами и т.д.?

Е. Иванов:

- Это правда, что у нас приличная часть обучения происходит непосредственно на проектах. То есть нам дают данные реальных застройщиков, те документы, которые они присылают на предварительное согласование (потому что мы, естественно, подписали документы о неразглашении). Так что мы являемся полноценными сотрудниками ДОМ.РФ и обучаемся. Есть, конечно, и какие-то, скажем так, абстрактные примеры, но они часто связаны именно с прокачкой мягких скилов, что называется.

А. Челышев:

- Сегодня мы говорим о проектном финансировании, в частности, о программе «Проект Ф», программе подготовки специалистов по проектному финансированию, которую запустил институт развития в жилищной сфере, компания ДОМ.РФ. И прямо сейчас на связи со студией участник программы «Проект Ф», в ближайшем будущем – специалист по проектному финансированию Егор Иванов.

Егор, представьте, что сейчас вас слушают ваши коллеги, молодые ребята, финансисты, менеджеры, юристы, которые думают, идти им и получать эту специальность, идти им изучать проектное финансирование или не стоит, и спрос будет не таким высоким на представителей этой специальности, что бы вы им сказали?

Е. Иванов:

- Я бы им сказал так. При прочих равных – стоит. Потому что отрасль развивается очень активно, поскольку у нас введен новый закон, дополнение к 214-му ФЗ, и как раз введение счетов эскроу способствует тому, что отрасль растет каждый год просто семимильными шагами, и спрос действительно будет расти. К тому же отрасль сама по себе очень интересная. Я бы очень рекомендовал идти в проектное финансирование.

А. Челышев:

- Сколько еще вам учиться? Я знаю, что программа рассчитана на полгода, началась она в мае. Получается, по окончании обучения вы сразу приступаете к работе в сфере проектного финансирования.

Е. Иванов:

- Да, все верно, начали в мае. И нас сразу потом выпустят в поля, активно работать с клиентами и заключать сделки.

А. Челышев:

- Вы как человек, который, видимо, не очень давно закончил университет, вы много отличий видите, скажем так, в университетском образовательном процессе и том процессе научения, скажем так, который для вас создали специалисты ДОМ.РФ?

Е. Иванов:

- Отличия определенные есть. Здесь очень многое построено на практике, на том, что мы делаем сами. То есть здесь чувствуется, что чтобы получить максимальный выхлоп от программы, нам нужно выкладываться на 100%, изучать все материалы, которые нам присылают, очень активно взаимодействовать с нашими тренерами. Скажем так, делать, что называется, сверх программы. В университете это было желательно, но не обязательно, чтобы его закончить, скажем, с отличием даже.

А. Челышев:

- А здесь цель – не красный диплом, а довольный клиент и банк, который абсолютно уверен в том, что все риски надежно защищены, клиент также надежен, бизнес-процессы идут и прибыль будет получена?

Е. Иванов:

- Вы ухватили всю суть, Антон.

А. Челышев:

- Егор, спасибо вам большое, удачи в завершении обучения. Я полагаю, через несколько месяцев вы будете принимать участие в наших эфирах уже как специалист по проектному финансированию, сотрудник ДОМ.РФ.

В финал программу «Проект Ф» от ДОМ.РФ попали 42 человека, 42 будущих специалиста по проектному финансированию. Но этого, конечно, мало в масштабах двух отраслей – и финансовой, и строительной. В любом случае, без участия вузов проблему обучения специалистов не решить в масштабах всей страны. Поэтому я хотел бы задать несколько вопросов представителю вузовской науки.

На связи со студией руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, доктор экономических наук, профессор.

Александр Андреевич, готовят ли экономические вузы, по вашей информации (в частности, ваш вуз, например), программы подготовки специалистов в области проектного финансирования?

А. Цыганов:

- Проектного финансирования или проектного менеджмента (такое тоже бывает). Готовит. Это в принципе достаточно традиционные программы. В 90-е годы началась еще подготовка. Это и Финансовый университет, и Академия народного хозяйства и государственной службы (если московские вузы берем), и Университет управления, и даже прецеденты – создание специализированных кафедр управления проектами. Такая, точно знаю, была (и, наверное, есть) в РАНХиГСе, в ГУУ и т.д. То есть в принципе такая подготовка ведется. И в какой-то степени может возникнуть вопрос – а почему, если есть подготовка таких специалистов с высшим образованием, тем не менее, требуется для организаций (хотя бы даже и таких крупных, как ДОМ.РФ) отдельная специализированная подготовка под себя?

Вопрос закономерный, вопрос правильный. И, наверное, отвечать на него можно долго, но попытаюсь все-таки коротко. Есть такое понятие, как дуальность образования, дуальность образовательных программ, когда теоретические знания даются в вузе, а практически знания даются непосредственно у будущего работодателя. Такую подготовку любят организовывать, считают успешной в Германии, например. В какой-то степени программы, похожие на «Проект Ф» или на программу подготовки управленческих кадров - есть президентская такая программа, есть программа для молодых и амбициозных будущих руководителей России, мы это всё видим, и как отбирают туда абитуриентов, и как их учат. Это как раз варианты, когда теорию стараются (и это получается) сочетать с той практикой, где будущему специалисту придется работать.

В какой-то степени здесь еще кроется дополнительная программа. Абитуриент, когда он поступает в вуз, это совсем молодой человек, сразу после школы. В какой-то степени его выбор специальности был случайным - куда получилось поступить, куда родители порекомендовали, друзья и т.д. И к концу обучения, к сожалению, многие хотят или сильно, или не сильно, но поменять род деятельности, у них мотивация снижается. Соответственно, программы, похожие на «Проект Ф», и она сама, она ориентирована на то, чтобы четко отобрать мотивированных абитуриентов (очень мотивированных, и всё делается для этого). Плюс к этому требуется региональное присутствие, соответственно, отбор идет по регионам, с обязательством вернуться в эти регионы работать по вновь полученной специальности. Ну и особенность такой программы, как у ДОМ.РФ, это то, что она четко нацелена на ту практику, которую потом потребуется применять в своей работе.

Вот поэтому ответ на вопрос, готовят ли в России таких специалистов, - да, готовят, но с таким апгрейдом по практическим знаниям, по корпоративной культуре в ДОМ.РФ, по возможности личностного развития (а такие программы всегда связаны и с личностным развитием) программа уникальна и целесообразна.

А. Челышев:

- Понятно, что прогноз – дело неблагодарное, но попробуйте спрогнозировать спрос на специалистов в сфере проектного финансирования, именно тех специалистов, которых сейчас ДОМ.РФ начал готовить, на этот день и на ближайшую перспективу.

А. Цыганов:

- На сегодня завершается переход на эскроу-счета. Достаточно сложно уже будет в скором времени купить квартиру по договору долевого участия и т.д. Все-таки через эскроу-счет это будет более надежно и правильно. Но это налагает на организаторов, на застройщиков требования к знаниям несколько большим. Здесь требуется более выверенный, более взвешенный подход к финансированию, подход к взаимодействию с банком, для того чтобы и получать вовремя средства, и не оказаться должником, достроить дом, выполнить все обязательства перед покупателями жилья. И вот на сегодня, если мы говорим про определенное количество застройщиков в России, про определенное количество банков, которые занимаются финансированием жилищного строительства, то по 1-2-3, в зависимости от объемов рынка, от того, насколько глубоко в теме банк, насколько велик застройщик, такие специалисты будут требоваться. С учетом того, что они всегда хотят расти, они хотят стать руководителями, перейти, может быть, на более высокие позиции в другие отрасли, такая потребность будет каждый год подтверждаться, может быть, не в столь больших объемах, но, тем не менее, потребность в таких специалистах есть. Они смогут применять свои знания в перспективе в принципе в финансировании, в экономике строительства. Потребность есть. Еще раз подчеркну, в принципе подготовка специалистов с высшим образованием ведется, а вот для такого более тонкого настраивания специалиста подготовка на 40-50, может быть, такого же количества человека в ДОМ.РФ – наверное, столько и нужно в год.

А. Челышев:

- Александр Андреевич, спасибо вам большое. Мы убедились в том, что специалисты в сфере проектного финансирования нужны, и их начали целенаправленно готовить.