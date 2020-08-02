Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с заместителем министра науки и высшего образования Дмитрием Афанасьевым, как в 2020-2021 учебном году будут распределяться бюджетные места в ВУЗах и на какие специальности проще поступить
Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами
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