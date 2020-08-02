2 Авг. 2020 2020-08-02T13:13:27+03:00

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами 00:00 00:00

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