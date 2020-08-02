2020-08-02T13:13:27+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с заместителем министра науки и высшего образования Дмитрием Афанасьевым, как в 2020-2021 учебном году будут распределяться бюджетные места в ВУЗах и на какие специальности проще поступить

Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев: Минимум 50% выпускников школ должны быть обеспечены бюджетными местами

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