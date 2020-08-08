2020-08-07T23:20:22+03:00
Тайна перевала Дятлова
Иван ПАНКИННиколай АНДРЕЕВ

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 129 и 130

Писатель Николай Андреев исследовал свидетельства и документы и написал книгу

Аудиокнига. Трагедия на перевале Дятлова: 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Часть 129 и 130

00:00
00:00

Понравилась программа? Все серии серии вы можете найти в архиве программы! Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите отзывы, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 23.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Российские врачи за два дня в Бейруте приняли свыше 90 человек
На поиски пропавшей яхты «Барыня» из Хабаровска вылетел вертолет
Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму
Директор контрразведки США обвинил Россию, Китай и Иран в попытке «вмешательства» в американские выборы
Белый дом: Трамп встретится с премьером Ирака 20 августа
Талибы вновь заявили, что в публикациях об их «сговоре» с Россией нет ни слова правды
Трамп заявил, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США
Врач-диетолог рассказала, сколько можно пить пива в день
Пентагон заключил со SpaceX контракт на запуски в ближайшие пять лет
Ученые назвали спиртной напиток, полезный больным с коронавирусом
В Гидрометцентре рассказали, на каких курортах России самое теплое море
Суд в США решил продолжать разбирательство по иску журналистки, требующей образец ДНК Трампа
На Украине признали, что Киев с каждым днем теряет шансы «вернуть» Донбасс
Число жертв жесткой посадки самолета в Индии возросло до 20
Посол России в Белоруссии убежден, что задержание россиян – это «заказная афера»
Спецслужбы США: Россия перед выборами мешает Байдену, а Китай – Трампу
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 278 тысяч человек
За сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Авиакомпании раскрыли способ бесплатно получить больше еды в самолете
Коронавирус у Димитриса Итудиса: что известно о состоянии здоровья главного тренера БК ЦСКА
Эксперт рассказал, как различить москвичей и петербуржцев по одежде
Ученые нашли внеземную причину многообразия жизни на Земле
Новый выпуск проекта «ALT История» расскажет о жизни без телефона
Минздрав Ливана опубликовал полный список жертв взрыва в Бейруте
"Зенит" выиграл Суперкубок России у "Локомотива", победив 2:1