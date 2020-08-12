Сергей Мардан: За «Курск» Путин рассчитался сполна
Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают 20-летие крушения подлодки «Курск», реакция мировой общественности на российскую вакцину от COVID-19 и 90-летие Джорджа Сороса
Сергей Мардан: За «Курск» Путин рассчитался сполна
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.