Маргарита Симоньян: Мои журналисты рассказывают страшные вещи: их не кормили трое суток в СИЗО, людей систематично избивали до обмороков
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, что сейчас происходит в Белоруссии и к чему приведут страну массовые протесты
Маргарита Симоньян: Мои журналисты рассказывают страшные вещи: их не кормили трое суток в СИЗО, людей систематично избивали до обмороков
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