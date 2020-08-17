Константин Малофеев: Чтобы Лукашенко ушел, он должен либо сам испугаться, либо его должно предать окружение
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с бизнесменом, председателем организации «Двуглавый орёл» Константином Малофеевым, должна ли Россия помогать братской республике в неспокойное время и как
Константин Малофеев: Чтобы Лукашенко ушел, он должен либо сам испугаться, либо его должно предать окружение
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