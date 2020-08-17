2020-08-17T20:50:22+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Константин Малофеев: Чтобы Лукашенко ушел, он должен либо сам испугаться, либо его должно предать окружение

Александр Лукашенко во время митинга перед своими сторонниками.Александр Лукашенко во время митинга перед своими сторонниками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с бизнесменом, председателем организации «Двуглавый орёл» Константином Малофеевым, должна ли Россия помогать братской республике в неспокойное время и как

Константин Малофеев: Чтобы Лукашенко ушел, он должен либо сам испугаться, либо его должно предать окружение

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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