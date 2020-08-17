17 Авг. 2020 2020-08-17T20:50:22+03:00

Александр Лукашенко во время митинга перед своими сторонниками. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Константин Малофеев: Чтобы Лукашенко ушел, он должен либо сам испугаться, либо его должно предать окружение 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.