Лукашенко заявил, что западные страны перечисляют в Белоруссию деньги для поддержки уличных акций, Жириновского не пустили к Фургалу, Дегтярев встретился с Мишустиным в Благовещенске
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня
Лукашенко заявил, что западные страны перечисляют в Белоруссию деньги для поддержки уличных акций, Жириновского не пустили к Фургалу, Дегтярев встретился с Мишустиным в Благовещенске
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