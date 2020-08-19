2020-08-19T22:23:16+03:00
Экономика с Никитой Кричевским
Никита КРИЧЕВСКИЙАлексей ИВАНОВ

Никита Кричевский: Пляжи забиты, в автосалонах всё раскуплено до октября. Слухи о бедности нашего народа сильно преувеличены

Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский говорят про поддержку многодетных, лучшее время для покупки машины, маркировку товаров и войну юаня и доллара

Никита Кричевский: Пляжи забиты, в автосалонах всё раскуплено до октября. Слухи о бедности нашего народа сильно преувеличены

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