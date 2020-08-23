Политолог Алексей Бычков: Не все, кто участвует в шествиях, понимают за что они идут
В Минске вновь многотысячные митинги протестаФото: Павел МАРТИНЧИК
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
Политолог Алексей Бычков: Не все, кто участвует в шествиях, понимают за что они идут
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