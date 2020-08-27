27 Авг. 2020 2020-08-28T21:12:25+03:00

Сколько стоит построить загородный дом или дачу 00:00 00:00

Е. Беляков:

- Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня будем обсуждать загородные дома. По данным компаний, которые занимаются строительством этого вида жилья, весной и летом логично был ажиотажный интерес покупателей к этим домам, и уже в мае спрос на строительство деревянных домов и бань вырос на 87%. Естественно, такой взрывной рост вызван пандемией и связанными с ней ограничениями. Потому что жить в режиме изоляции удобнее в доме, а не в квартире. Но есть и другие факторы.

Об этом мы сегодня поговорим. И также поговорим о том, что дача или дом это все-таки дорого, и что же делать, если всей суммы нет сразу. Об этом нам сегодня расскажет вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов. Здравствуйте, Андрей.

А. Павлов:

- Здравствуйте.

Е. Беляков:

- Простой обывательский вопрос. Есть ли у вас дача или загородный дом? И где вам больше нравится жить, в доме или в квартире?

А. Павлов:

- Дома собственного у меня пока нет, но я рассматриваю его покупку или строительство. Особенно сподвигла меня на эти действия ситуация, которая произошла весной текущего года, связанная с пандемией. А так я всегда мечтал жить в своем собственном загородном доме. Я, наверное, хочу еще добавить, что спрос на загородное жилье, на загородные дома, он с каждым годом растет. Мое личное субъективное мнение, что дом гораздо комфортабельнее квартиры, это другой уровень жилья, своя территория, природа, ритм большого города абсолютно не чувствуется, и ты находишься все время в гармонии, в состоянии внутренней гармонии. На мой взгляд, индивидуальное домостроение это будущее, поэтому, если есть возможность улучшить жилищные условия, то я бы выбрал дом, а не расширение квартиры. Я думаю, так поступили бы и многие наши соотечественники.

Е. Беляков:

- Тут всегда вопрос пробок встает. Но удаленная работа, наверное, частично эту проблему снимает.

Понятно, что спрос на загородные дома и дачи этим летом довольно большой. На ваш взгляд, помимо пандемии, есть ли какие-то еще причины для этого?

А. Павлов:

- Да, конечно, есть. Тенденция переезда за город появилась еще до пандемии. Последние два года (2018-2019-й) мы видели также большой спрос на загородное строительство. И этот спрос год от года рос на 23 и 27 процентов соответственно. Поэтому самоизоляция, ограничительные меры привнесли, конечно же, серьезные изменения в жизнь людей и заставили, наверное, еще раз пересмотреть вопрос организации жилья за пределами города.

Там интересная картина. Те, у кого была земля, но не было строений, стали строиться. У кого, предположим, не было земли, стали эту землю покупать. Быстровозводимые дома – это идеальное решение по факту всех проблем насущных. Потому что строятся быстро, спланированы до мелочей, стоят дешевле, чем строить самому, и уж тем более дешевле, чем стоит квартира. Плюс удобные кредитные инструменты для покупки быстровозводимых домов сейчас есть на рынке, они тоже способствуют увеличению доступности и росту продаж.

Е. Беляков:

- Кстати, быстровозводимые дома – это действительно тренд. По крайней мере, некоторые мои друзья именно сейчас о них задумались, потому что не хочется заниматься строительством несколько лет, а хочется сразу переехать, через какой-то небольшой срок. Насколько их действительно быстро строят? Допустим, я завтра куплю этот участок. Когда у меня появится свой дом? И не развалится ли он буквально через два года, например?

А. Павлов:

- Точно не развалится. Появится тоже очень быстро. Современные технологии позволяют возвести, предположим, дома из каркаса или из клееного бруса за 1,5-2 месяца. За 3-4 месяца можно построить такой серьезный, для круглогодичного проживания, фундаментальный дом. Плюс клиент получает полный комплекс услуг. Туда входит пакетное проектирование, строительство, подключение инженерных коммуникаций. То есть те, кто заключал сделки, предположим, в мае, ожидали завершения стройки уже в ближайшие месяц-полтора.

Е. Беляков:

- Кстати, дачи строятся вообще быстро, я так понимаю, за пару дней их возводят. Ну, такие, которые попроще дома.

А. Павлов:

- Щитовые дома – это пара недель.

Е. Беляков:

- Андрей, резонный вопрос, который, думаю, возник у многих наших слушателей сейчас. Конец августа, дачный период заканчивается. А зачем мы говорим о быстровозводимых домах именно сейчас, есть ли здесь какая-то логика?

А. Павлов:

- Логика есть. Исторически так сложилось, что все привыкли, что в конце августа заканчивается сезон, и все возвращаются в города, стройка прекращается. Но по факту в сегодняшних реалиях строительство идет круглогодично, стройка домов происходит и поздней осенью, и зимой, и ранней весной. Поэтому период застройки не останавливается ни на неделю, ни на месяц. Это значит, что любой человек, который желает жить в своем доме, может построить его вне зависимости от сезонности или от времени года и заехать в него тогда, когда он захочет это сделать. Плюс, как правило, поздней осенью и зимой у застройщиков проходят различного рода акции, спецпредложения. Я думаю, что в эти периоды на постройке дома можно еще и немножко сэкономить.

Е. Беляков:

- То есть, как в поговорке - готовь сани летом. Соответственно, если хочешь жить на даче или в своем доме следующим летом, наверное, стоит начинать готовиться уже сейчас.

А. Павлов:

- Абсолютно точно.

Е. Беляков:

- Хорошо, если есть накопления. Мы сразу отдали всю сумму и ждем, когда нам привезут все эти специальные блоки, из которых потом будут рабочие возводить эти дома. Но что делать, если этой суммы нет? Брать ипотеку? Подходит ли ипотека для такого рода покупок? Или есть какие-то альтернативные инструменты, специальные программы и так далее?

А. Павлов:

- Знаете, существуют альтернативные инструменты. Откровенно сказать, ипотека в данном случае – не самый удобный вариант. Наш опыт работы по всей стране показывает, что ипотека востребована в первую очередь в крупных городах. Во-вторых, ипотека требует большой пакет документов. Предположим, в небольших населенных пунктах, где стоимость недвижимости существенно ниже, люди предпочитают использовать для улучшения жилищных условий кредит наличными или POS-кредит. У нас как раз POS-кредит на строительство быстровозводимого дома. Это удобнее, проще, быстрее просто.

Е. Беляков:

- Давайте поясним, что такое POS-кредит.

А. Павлов:

- Аббревиатура POS-кредит, если перевести буквально, означает точка продаж. В нашем случае POS-кредитование это разновидность потребительского кредита, который можно получить прямо в конкретном магазине, под конкретный товар. Если мы говорим про быстровозводимые дома, то такой кредит клиент может оформить прямо в компании-застройщике, которая работает с банком.

Е. Беляков:

- Объясните тогда, чем POS-кредит может быть в принципе выгоднее ипотеки? Я так понимаю, что ставки все-таки несоизмеримые.

А. Павлов:

- POS-кредит это альтернатива ипотеке и кредитам наличными. Действительно, у POS-кредитования есть весомые преимущества. Например, по сравнению с ипотекой здесь нет залога, кредит оформляется быстро и просто. Вы можете не уезжать от застройщика, на месте, предположим, подать заявление на оформление кредита. При себе нужно иметь только паспорт и номер СНИЛС. По сравнению с кредитами наличными, например, у POS-кредита более низкая ставка, она от 13,5% начинается, и сейчас мы рассматриваем возможность ее понижения. Что делает этот кредит более доступным, в том числе в регионах.

Е. Беляков:

- Какие еще есть условия по этому кредиту? Например, нужен ли первоначальный взнос, как при обычной ипотеке?

А. Павлов:

- Да, первоначальный взнос нужен. Минимальная его планка составляет 10%. Оформить кредит на быстровозводимый дом можно сроком на 5 лет, то есть 60 месяцев, по ставке на сегодняшний день от 13,5% годовых. Максимальная сумма кредита сейчас – 3 миллиона рублей.

Е. Беляков:

- Давайте приведем простой пример. Допустим, есть участок у семьи, решили поставить дом, условно, за миллион рублей. Во сколько обойдется кредит?

А. Павлов:

- Стоимость дома, предположим, как вы сказали, миллион рублей. Первоначальный взнос, 10%, это 100 тысяч рублей. Срок кредита – 5 лет (60 месяцев). Ежемесячный платеж, получается, 20709 рублей.

Е. Беляков:

- Такой вполне посильный, получается. А насколько охотно наши граждане в принципе сейчас берут кредиты? Потому что, мы понимаем, ситуация довольно шаткая. Нет ли сейчас какого-то страха, что не справятся с платежами и т.д.?

А. Павлов:

- Спрос возвращается. При этом сегмент POS-кредитов одним из первых начал восстанавливаться. Можно сказать, что сейчас вернулся к допандемическим показателям. А что касается спроса на кредиты для быстровозводимых домов, он неуклонно растет. Например, по тенденциям, по трендам, за которыми мы следим, в июле этого года подано почти в два раза больше заявок на такие кредиты, чем за аналогичный период 2019 года. А в начале пандемии (в апреле, например) спрос упал сначала, но в мае количество заявок уже стало расти, выросло в 1,8 раза по отношению к предыдущему месяцу. А дальше тенденция роста только набирала обороты. И интересно, что самый большой спрос на быстровозводимые дома (64%) пришелся на Москву и область, на втором месте была Сибирь, на третьем – центральный регион.

Е. Беляков:

- На какие суммы в основном берут кредиты?

А. Павлов:

- Сейчас средняя сумма кредита на строительство быстровозводимого дома в нашем банке 800 тысяч рублей, и она выросла в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. Средний срок – 5 лет. Так что спрос есть, и он рождает предложение.

Е. Беляков:

- Спасибо.