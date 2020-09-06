Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрием Глушко итоги первых дней работы школ в очном формате
Дмитрий Глушко: «Школы сами выбирают, когда им удобно провести Всероссийскую проверочную работу»
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