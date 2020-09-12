2020-09-12T18:35:52+03:00
Народный адвокат Леонид Ольшанский
Антон ЧЕЛЫШЕВЛеонид ОЛЬШАНСКИЙ

Кто несет ответственность за пожар в многоквартирном доме, где найти управу на шумных соседей и переходят ли кредиты по наследству

Леонид Ольшанский дает бесплатную консультацию юриста: отвечает на вопросы слушателей

Кто несет ответственность за пожар в многоквартирном доме, где найти управу на шумных соседей и переходят ли кредиты по наследству

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