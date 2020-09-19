С какого срока платится налог на недвижимость, можно ли приватизировать землю у многоквартирного дома и когда можно начинать пользоваться наследством
Леонид Ольшанский дает бесплатную консультацию юриста: отвечает на вопросы слушателей
С какого срока платится налог на недвижимость, можно ли приватизировать землю у многоквартирного дома и когда можно начинать пользоваться наследством
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