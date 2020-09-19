2020-09-19T18:20:33+03:00
Народный адвокат Леонид Ольшанский
Антон ЧЕЛЫШЕВЛеонид ОЛЬШАНСКИЙ

С какого срока платится налог на недвижимость, можно ли приватизировать землю у многоквартирного дома и когда можно начинать пользоваться наследством

Леонид Ольшанский дает бесплатную консультацию юриста: отвечает на вопросы слушателей

С какого срока платится налог на недвижимость, можно ли приватизировать землю у многоквартирного дома и когда можно начинать пользоваться наследством

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