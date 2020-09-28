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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Зеленая энергия будущего: Как сделать атомную электростанцию на корабле, построить самый большой ветроэнергопарк и вернуть снегу белый цвет и чистую воду

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Современный облик Росатома, развивающего целый комплекс новых технологий от суперкомпьютеров и новых материалов до ядерной медицины и космоса

Зеленая энергия будущего: Как сделать атомную электростанцию на корабле, построить самый большой ветроэнергопарк и вернуть снегу белый цвет и чистую воду

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28 сентября - День работника атомной промышленности.

Одна из самых молодых областей человеческой деятельности и одна из наиболее наукоемких и высокотехнологичных — атомная энергетика. Открытия, сделанные учеными-атомщиками, их разработки и технологии в буквальном смысле изменили мир – и продолжают менять. Мы сегодня смотрим на атомную промышленность нашей страны шире и больше, потому что Росатом это уже далеко не только влияние на нашу страну, госкорпорация представлена и работает уже в 50 странах мира. Росатом это не только каждая 5 работающая лампочка в стране, это медицина, это IT технологии, забота об экологии, космос, забота о безопасности, развитие северных регионов и будущее всей страны, напрямую связанных с этим. А значит – атомная промышленность это прямое влияние на жизнь каждого из нас с вами.

О современном облике Госкорпорации «Росатом» - технологического лидера страны, развивающего целый комплекс новых технологий от суперкомпьютеров и новых материалов до ядерной медицины, мы поговорили с Андреем Черемисиновым - директором Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом»; Сергеем Егоровым - директором по науке и инновациям Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»; Константином Рудером - директором проекта Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом», капитаном команды знатоков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», популяризатором атомных технологий; Михаилом Полуниным - главным редактором корпоративного телевидения «Страна Росатом».

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