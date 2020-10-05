Профессии будущего. Разработчик нейротехнологических решений
10 профессий, которые изменят мир и сделают тебя богатым и успешным
Профессии будущего. Разработчик нейротехнологических решений
Новые профессии, все эти загадочные и непонятные специальности: дизайнеры голограмм, доктора клонов, медиаполицейские, разработчики нейротехнологических решений и беспилотных авиационных систем. Знать об этих и других специальностях не только интересно, но и чертовски важно! Особенно для тех, кому сейчас от 18 и чуть больше. Технологии развиваются так стремительно, что меняются целые отрасли экономики. Беспилотные автомобили уже бороздят трассы Калифорнии, искусственный интеллект уже пишет стихи и музыку – что остается людям? Возглавить движение машин!
В этом подкасте «Гости из будущего» рассказываем о профессии разработчик нейротехнологических решений
Наши гости:
Наталья Галкина, Генеральный директор компаний «Нейротренд».
Марина Королёва, преподаватель, ведущий научный сотрудник компании «Нейротренд»
Валерия Казьмина, молодой специалист, руководитель проектов компании «Нейротенд»