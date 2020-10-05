5 Окт. 2020 2020-10-05T22:31:00+03:00

Профессии будущего. Разработчик нейротехнологических решений 00:00 00:00

Новые профессии, все эти загадочные и непонятные специальности: дизайнеры голограмм, доктора клонов, медиаполицейские, разработчики нейротехнологических решений и беспилотных авиационных систем. Знать об этих и других специальностях не только интересно, но и чертовски важно! Особенно для тех, кому сейчас от 18 и чуть больше. Технологии развиваются так стремительно, что меняются целые отрасли экономики. Беспилотные автомобили уже бороздят трассы Калифорнии, искусственный интеллект уже пишет стихи и музыку – что остается людям? Возглавить движение машин!

В этом подкасте «Гости из будущего» рассказываем о профессии разработчик нейротехнологических решений

Наши гости:

Наталья Галкина, Генеральный директор компаний «Нейротренд».

Марина Королёва, преподаватель, ведущий научный сотрудник компании «Нейротренд»

Валерия Казьмина, молодой специалист, руководитель проектов компании «Нейротенд»