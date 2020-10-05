Брать квартиру или еще подождать: Как повлияет вторая волна коронавируса на рынок жилья
Господдержка ипотечных программ сделала ставки очень привлекательными.Фото: Евгения ГУСЕВА
О том, почему с рынка уходят некоторые застройщики, как карантин поднял спрос на малоэтажное жилье и что произойдет с рынком недвижимости в ближайшие годы, рассказывает директор департамента финансов компании «Инград» Петр Барсуков
Брать квартиру или еще подождать: Как повлияет вторая волна коронавируса на рынок жилья
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