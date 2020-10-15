Когда на Кубе или в Венесуэле появятся российские военные базы
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассуждают на эту тему в подкасте «Военное ревю» Радио «Комсомольская правда»
Когда на Кубе или в Венесуэле появятся российские военные базы
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