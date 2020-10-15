2020-10-15T19:18:42+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Когда на Кубе или в Венесуэле появятся российские военные базы

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассуждают на эту тему в подкасте «Военное ревю» Радио «Комсомольская правда»

Когда на Кубе или в Венесуэле появятся российские военные базы

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 42.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Новичок "Спартака" Мозес выступил с заявлением после перехода из "Челси"
В Подмосковье введут запрет на посещение клубов и караоке с 00:00 до 08:00
YouTube начнет ограничивать распространение контента про теорию заговора
Украина заявила о возможностях взять в плен глав ДНР и ЛНР
Глава Минстроя назвал способ снизить цены на жилье на 8 процентов
Сколько пациентов с коронавирусом находятся в реанимации, рассказали в Минздраве РФ
Во Франции за сутки выявили более 30 тысяч новых случая коронавируса
Аналитик назвала пять причин падения рубля
Ученые выяснили, что произойдет, если заболеть сначала гриппом, а потом коронавирусом
Пассажиров без маски и перчаток не пустят в транспорт Москвы, даже при оплате проезда
Пентагон назвал сроки по оснащению ВС США гиперзвуковым оружием
Собянин назвал цель новых мер против коронавируса в Москве
"Спартак" намекнул на трансфер футболиста "Челси" песней Луи Армстронга
ВОЗ оценила меры российских властей против коронавируса
Россиян предупредили о наплыве контрафактных сигарет
Группа The Flaming Lips провела концерт в надувных пузырях ради изоляции