2020-10-20T18:07:52+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

«Сэкономили» на военных, а что имеем?

Полковники Баранец и Тимошенко рассказывают об этом в подкасте «Военное ревю» Радио «Комсомольская правда», а также отвечают на вопросы слушателей

«Сэкономили» на военных, а что имеем?

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