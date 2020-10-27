2020-10-27T17:11:45+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Эхо Валдая. Возможен ли военный союз России и Китая?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом подробнее в подкасте «Военное ревю». А также отвечают на все вопросы слушателей

Эхо Валдая. Возможен ли военный союз России и Китая?

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