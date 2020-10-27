Эхо Валдая. Возможен ли военный союз России и Китая?
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом подробнее в подкасте «Военное ревю». А также отвечают на все вопросы слушателей
Эхо Валдая. Возможен ли военный союз России и Китая?
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