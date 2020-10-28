Никита Кричевский: Выступив против индексации пенсий работающим, Силуанов не выполнил прямое указание Президента
Дмитрий Козуров и Никита Кричевский обсуждают принятый Госдумой бюджет, отказ Минфина индексировать пенсии работающим, перспективы дефолта и рекордный объем валюты на руках у россиян
Никита Кричевский: Выступив против индексации пенсий работающим, Силуанов не выполнил прямое указание Президента
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.