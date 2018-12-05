2018-12-05T18:23:49+03:00
Эксклюзив
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Последнее интервью сбежавшего с оружием вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам»

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отговаривают охранника Юрия Петрова от самоубийстваВ прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отговаривают охранника Юрия Петрова от самоубийства

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко пытаются отговорить охранника Юрия Петрова от самоубийства

Последнее интервью покончившего с собой вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам»

00:00
00:00

"Я к праотцам собрался". Переговоры с Юрием Петровым в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".В прямом эфире Радио Комсомольская правда полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко пытаются отговорить охранника Юрия Петрова от самоубийства

Скачать передачу [mp3, 14.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
11 Декабря 2018 15:05 - 16:04

Эксклюзив

Тема: Век Солженицына. Спецпроект Радио «Комсомольская правда» к 100-летию писателя

В студии: Александр ГАМОВ, Иван ПАНКИН

В гостях: Владимир ПОЗНЕР, Сергей СТЕПАШИН, Юрий ПОЛЯКОВ, Андрей МАКАРЕВИЧ, Александр ПРОХАНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России