2018-12-05T18:23:49+03:00
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Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Последнее интервью сбежавшего с оружием вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам»

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отговаривают охранника Юрия Петрова от самоубийстваВ прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко отговаривают охранника Юрия Петрова от самоубийства

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко пытаются отговорить охранника Юрия Петрова от самоубийства

Последнее интервью покончившего с собой вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам»

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"Я к праотцам собрался". Переговоры с Юрием Петровым в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".В прямом эфире Радио Комсомольская правда полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко пытаются отговорить охранника Юрия Петрова от самоубийства

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