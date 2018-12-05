Последнее интервью сбежавшего с оружием вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам»
В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко пытаются отговорить охранника Юрия Петрова от самоубийства
Последнее интервью покончившего с собой вохровца Петрова: «Я собрался к праотцам»
"Я к праотцам собрался". Переговоры с Юрием Петровым в прямом эфире Радио "Комсомольская правда".В прямом эфире Радио Комсомольская правда полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко пытаются отговорить охранника Юрия Петрова от самоубийства