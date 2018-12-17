Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем!

Глава МИД России Сергей Лавров отвечает на вопросы Радио "Комсомольская правда".О деле Бутиной и гражданстве РФ для жителей Донбасса - министр иностранных дел РФ ответит на вопросы "КП". Прямая онлайн-трансляция интервью Сергея Лаврова 17 декабря 2018 года. Ведущие Андрей Баранов и Дарья Асламова. Вниманию коллег из других СМИ и YouTube-каналов: при цитировании или ином использовании этого видео ссылка на Радио "Комсомольская правда" обязательна!