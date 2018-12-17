2018-12-17T13:40:12+03:00
Эксклюзив
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Дарья АСЛАМОВААндрей БАРАНОВ

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем!

Глава МИД России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов Радио «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой и Андрея БарановаГлава МИД России Сергей Лавров отвечает на вопросы журналистов Радио «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой и Андрея БарановаФото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД России отвечает на вопросы журналистов Радио «Комсомольская правда» Дарьи Асламовой и Андрея Баранова

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем!

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Глава МИД России Сергей Лавров отвечает на вопросы Радио "Комсомольская правда".О деле Бутиной и гражданстве РФ для жителей Донбасса - министр иностранных дел РФ ответит на вопросы "КП". Прямая онлайн-трансляция интервью Сергея Лаврова 17 декабря 2018 года. Ведущие Андрей Баранов и Дарья Асламова. Вниманию коллег из других СМИ и YouTube-каналов: при цитировании или ином использовании этого видео ссылка на Радио "Комсомольская правда" обязательна!

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