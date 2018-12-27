Никита Кричевский: Забудьте о долларах! Если уж покупать валюту, то евро!
Обсуждаем с профессором, доктором экономических наук Никитой Кричевским экономические события, которые больше всего повлияли на нашу жизнь
Обсуждаем с профессором, доктором экономических наук Никитой Кричевским экономические события, которые больше всего повлияли на нашу жизнь
Никита Кричевский: Забудьте о долларах! Если уж покупать валюту, то евро!
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