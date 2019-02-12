12 Февр. 19:00 2019-02-12T19:38:46+03:00

Антон Алиханов: На смену «последним солдатам Вермахта» приходят «Русские аллеи» 00:00 00:00

А. Челышев:

- Поговорим о цифрах, которые ваш регион показал по итогам 2018 года. Имею в виду показатели аварийности и смертности.

А. Алиханов:

- Тогда начну с 2016-го. Он выдался трагическим с точки зрения количества жертв ДТП: на дорогах Калининградской области погибло 167 человек. Год спустя мы вошли в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». По итогам 2017 года жертв было уже 127, смертность снизилась существенно. Ну а в 2018-м погибли чуть больше ста человек. Положительная динамика наблюдается по-прежнему. Но надо понимать, что все низко висящие плоды мы скоро снимем. После проведения всех инфраструктурных изменений снижать смертность на дорогах нужно будет по большей части пропагандой безопасного поведения на дороге, в первую очередь в детской среде. Конечно, эта работа ведется и сейчас, но ее методы должны будут стать более эффективными, возможно - более агрессивными.

Россия в движении: Губернатор Калининградской области Антон Алиханов .Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы Россия в движении на радио Комсомольская правда . Ведущие - Наталья Агре и Антон Челышев.

Н. Агре:

- Какой из реализованных в регионе проектов внес наибольшую лепту в безопасность?

А. Алиханов:

- У всех на слуху сейчас новое словосочетание – «место концентрации ДТП». Проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает ликвидацию таких мест. Как правило, работы сводятся к установке светофорных объектов, появлению пешеходных переходов, установке освещения. Все это очень дорого. Но даже единственная спасенная жизнь оправдывает любые вложения. Мы эту работу продолжаем. Причем даже вне рамок программы БКАД: целый ряд участков регион сделал за свой счет, без участия федерального бюджета. К примеру, на одной развязке у нас гибли 10 человек в год. Это точка пересечения федеральной, региональной и муниципальной трасс. К тому же, место было плохо освещено. Никак не могли определиться, кому этот участок содержать. В итоге регион принял решение взять всю ответственность на себя. Областной бюджет вложил в ремонтные работы более 100 млн. рублей. Результат: место концентрации ДТП стало безаварийным.

А. Челышев:

- У региона есть историко-географическая специфика. Сказывается ли она на дорожном хозяйстве?

А. Алиханов:

- Калининградская область – регион-трофей — до сих пор занимает первое место в России по концентрации дорог с твердым покрытием. У нас 256 км федеральных трасс, по 4400-4500 – муниципальных и региональных дорог. У дорог довоенной постройки небольшая ширина. Знаменитые места – Прусские аллеи, которые иногда называют «последними солдатами Вермахта». Деревья вдоль таких дорог стоят так близко к полотну и так часто, что не оставляют шанса выжить людям: автомобиль не может вылететь в кювет и разбивается о деревья. Дороги настолько узкие, что возникает очень неприятное ощущение сдавленности.

А. Челышев:

- Может, спилить?

А. Алиханов:

- Не спешите. Аллеи «держат» дорогу, замечательно дренируют почву, а летом защищают от воздействия солнечных лучей. Дорога не плывет, потому что всегда есть тень. Еще это очень красиво, некоторые аллеи мы объявляем памятниками природы. Конечно, кое-где их все-таки приходится вырубать в ходе ремонтных работ — но тогда вместо прусских аллей мы сажаем русские.

Н. Агре:

- Зачастую конкурсы на ремонт дорог выигрывают недобросовестные подрядчики. Как вы решаете эту проблему?

А. Алиханов:

- Калининградская область в этом смысле имеет некоторые особенности в силу нашей географии. Сложно представить, что реализовывать какие-то проекты к нам придут компании-подрядчики из Центральной России, Сибири, с Дальнего Востока. Чтобы серьезно заниматься строительством и ремонтом дорог у нас на территории, нужно быть на территории.

Н. Агре:

- То есть, у вас дополнительная защита от недобросовестных подрядчиков?

А. Алиханов:

- Не сказал бы. Есть барьер электронных аукционов, но серьезным препятствием для недобросовестных подрядчиков его назвать тяжело. Если говорить о компаниях из других регионов, то могу назвать хорошего подрядчика с петербургскими корнями – компанию ВАД, она строит большие объекты. Они же участвуют в конкурсе на реализацию проектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Есть и не очень позитивный опыт с петербургской компанией, в названии боюсь ошибиться… Городская администрация Калининграда контракт с ними разорвала. Доделывали другие подрядчики. А этого будут вносить в реестр недобросовестных. Но радости нам от этого немного. Процедура расторжения отнимает много времени и сил. К счастью, позитивных примеров у нас больше. Вообще, улучшение состояния дорог, по результатам социологических опросов, - одна из категорий, где наблюдается наиболее быстрый рост положительных оценок.

Н. Агре:

- Эта тенденция все отчетливее проявляется в стране в целом.

А. Челышев:

- А европейский подрядчик может прийти в Калининградскую область?

А. Алиханов:

- Были такие примеры, в том числе и в сфере дорожного строительства. С точки зрения качества работ – очень удачные примеры. Но сейчас большого интереса зарубежных компаний к нашему региону не наблюдается. С другой стороны, региональные подрядчики и компании из других регионов России вполне справляются с задачами.

А. Челышев:

- В этом году БКАД превратился из приоритетного в национальный проект, в нем участвуют все регионы страны. Какие задачи планирует решить с его помощью Калининградская область?

А. Алиханов:

- Нам очень помогла эта программа в преддверие Чемпионата мира по футболу. Вообще, надо сказать спасибо Минтрансу за то, что в свое время Калининградской агломерации разрешили участвовать в приоритетном проекте, так как по определенным критериям мы не проходили. Но в итоге прошли и занялись решением проблем агломерации, а, по сути, всей западной части региона. Сейчас в рамках нацпроекта БКАД расширится на всю территорию, и фокус нашего внимания сместится на Восток области.

В нацпроекте учтено немало наших предложений. Это, к примеру, возможность не только заменять верхний слой асфальта, но капитально ремонтировать дорогу. Мы добились включения в проект тротуаров. Странно ремонтировать дорогу и при этом оставлять тротуар в ямах и колдобинах. В рамках БКАД мы можем строить пешеходные переходы, светофорные комплексы... В целом, полномочия регионов по использованию средств федерального бюджета в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» позволяют нашей области решать любые задачи. Объем финансирования существенно вырос. Раньше из федерального бюджета мы получали порядка 625 млн. руб., сейчас — больше 2 млрд. При распределении объектов сердце радовалось: неужели мы все это сделаем до конца года?

Н. Агре:

- В прошлом году успели?

А. Алиханов:

- Пару улиц заканчивали уже в декабре — проблемы с подрядчиками. Объекты, запланированные на этот год, уже выставлены на конкурсы. С оптимизмом смотрим на этот год, уверен, что все получится.

Н. Агре:

- Калининградская область – самый «европейский» регион Российской Федерации. Как это отражается на культуре на дорогах?

А. Алиханов:

- Когда я переехал из Москвы в Калининград, почувствовал, что здесь водят более спокойно. Интеллектуально, я бы сказал.

Н. Агре:

- Пешеходов пропускаете?

А. Алиханов:

- Конечно. Чудаков за рулем, конечно, везде хватает. Но и проект БКАД, и активность ГИБДД, и работа комплексов фото- и видеофиксации, системы «Безопасный город» - все это очень существенно дисциплинирует. Нарушений скоростного режим стало меньше. И это тоже спасло не одну жизнь.

Н. Агре:

- Вы в начале программы рассказали, что работа по пропаганде безопасного поведения на дорога уже ведется среди детей. Расскажите об этой работе.

А. Алиханов:

- Региональное министерство образования вместе с областным ГИБДД постоянно приходят в школы, «Кванториумы». Как я уже сказал, эту практику надо расширять.

Н. Агре:

- Как вы оцениваете использование детских удерживающих устройств?

А. Алиханов:

- Сужу по себе и своим коллегам. Злостных нарушителей, которые возят детей не пристегнутыми или без кресел, у нас нет.

А. Челышев:

- В администрации — да. А на дорогах области?

А. Алиханов:

- Лучше всего воспитывают экономические мотиваторы. В прошлом году в регионе появились 34 новых комплекса фото- и видеофиксации. Если говорить про грузоперевозчиков, то в области один автоматический комплекс весогабаритного контроля уже работает. В ближайшее время появятся еще 9. Точные и беспристрастные пункты АСВГК — лучшее «лекарство» от перегруженных фур, разбивающих дороги.

Н. Агре:

- В вашем регионе невысокие тарифы на прохождение техосмотра. Их не меняли с 2011 года. Вам не кажется, что скоро прохождение техосмотра станет невыгодным для компаний, которые оказывают эту услугу? Как относитесь к возвращению Госавтоинспекции контроля за техосмотром грузопассажирского транспорта?

А. Алиханов:

- Что касается перехода грузопассажирских перевозок под контроль ГИБДД, сложно с этим не согласиться, особенно с учетом регулярно происходящих крупных ДТП. Если говорить о повышении тарифов на прохождение ТО, нужно соблюдать баланс. С одной стороны, не обкладывать чрезмерными платежами, с другой — я понимаю, что нужно увеличивать безопасность перевозок. Очень важно, чтобы бизнес, который работает в белую, не нес всю нагрузку, а нелегалы — никакой. Нельзя давать серым перевозчикам действовать безнаказанно. Еще одна проблема известная: водители получают статус ИП, даже если по сути работает на кого-то другого. Это делается для того, чтобы избежать крупных штрафов — за тот же перегруз. Дешевле зарегистрировать десять ИП и не попадать на штрафы как на ООО. Это вопрос в том числе и к ФНС.

Когда мы изучали вопрос целесообразности повышения транспортного налога, я решил на примере конкретного муниципалитета посмотреть, кто же эти неплательщики. Их там 37 человек. 30 из них за последние три года, по данным ФНС, не получали доходов вообще. Есть семейная пара, у которой 10 грузовых автомобилей, за которые они не платят никаких налогов. Официально эти люди на протяжении трех последних лет не получают доходов и пополняют статистику по безработным. При этом автомобили передвигаются по территории региона, заправляются. Очевидно, что это нелегальные перевозчики.

Н. Агре:

- Как вы с этим боретесь?

А. Алиханов:

- Договорились с МВД, ГИБДД: автомобили останавливают, грузы проверяют. Эта работа должна строиться на базе автоматизации и нейросетей. Когда мы поняли, как много у нас нелегалов и что мы можем эффективно выводить их из тени, транспортный налог решили не поднимать, но сделать более эффективной собираемость. Мы с коллегами-губернаторами, например с Максимом Решетниковым из Пермского края, полагаем, что в решении этих вопросов федеральные и региональные власти должны действовать вместе. Мы провели работу в одном муниципальном образовании, увеличили собираемость налога — и сразу 10 муниципалитетов из 22 задались вопросом: а что, так можно было? Рад, что коллеги в смогли быстро адаптироваться и начали применять этот механизм постоянно.

А. Челышев:

- У честно работающего бизнеса есть идеи, как усложнить жизнь нелегалам?

А. Алиханов:

- Можно, конечно, постоянно внедрять новые решения. QR-коды, еще что-то. Но все упирается в сознательность граждан. Если человек ценит разницу в 20 рублей в стоимости перевозки выше, чем жизнь и здоровье, боюсь, мы мало что сможем сделать. У нас тоже случались резонансные ДТП с участием нелегальных перевозчиков. Да, сразу после них общественные настроения изменились. Но вернулись на круги своя через два-три месяца. Мне кажется, в борьбе с нелегалами необходимо внедрять такие решения, которые исключат человеческий фактор.

Н. Агре:

- Как у вас обстоят дела с таксистами?

А. Алиханов:

- Есть жалобы, но небольшие. Проведена большая работа по легализации рынка, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. Нынешнее его состояние я бы оценил как удовлетворительное.

Н. Агре:

- Мы боролись за то, чтобы таксисты использовали детские кресла. У вас был опыт заказа автомобиля с детским креслом?

А. Алиханов:

- Заказывать не приходилось — есть свой автомобиль и все устройства для безопасности детей. Но само наличие у таксистов детских удерживающих устройств проверял в аэропорту в качестве эксперимента. Машины с детскими автокреслами — были.

Сказать, что у нас катастрофическая ситуация в какой-либо из тем, которые мы сегодня обсуждали, нельзя. Рынок такси — не исключение. Достигнуть его стопроцентного очищения достаточно тяжело. Агрегаторы пришли в Калининград немного позже, чем в другие регионы Российской Федерации.

А. Челышев:

- Ваши таксомоторные компании не стали возмущаться, когда они пришли?

А. Алиханов:

- Пока они держатся. Но, боюсь, это вопрос времени: прогресс остановить нельзя. Но агрегаторы должны встраиваться в систему нормативного регулирования и нести дополнительную ответственность.

Н. Агре:

- Есть ли интересные проекты в области безопасности дорожного движения с привлечением бизнеса?

А. Алиханов:

- Компания «Автотор», контрактный сборщик у большого количества автопроизводителей, реализует большую программу. Работают со школьниками Калининграда и окрестностей: школы безопасного и экстремального вождения. У них есть свои полигоны, где они занимаются социальной и просветительской работой. Если говорить о других проявлениях, то это как раз помощь честного бизнеса в борьбе с теневым сегментом, с теми же перегрузами, нелегальными карьерами, другими нарушениями, которые подвергают людей опасности.

А. Челышев:

- В Крыму строят трассу «Таврида», заработал мост. Туристический трафик возрос, но теперь, по словам многих местных, не хватает рекреационной инфраструктуры. Удастся ли обеспечить этот баланс в Калининградской области, учитывая грядущие изменения в дорожной отрасли?

А. Алиханов:

- Поток автомобильных туристов растет на 15-17% ежегодно. Что касается курортной инфраструктуры, у нас изначально условия лучше, чем в Крыму. Но любая дорога – это новые возможности: заправки, магазины, рестораны, отели. Бизнес видит деньги и будет стараться их заработать. Мы же стараемся плотнее работать с бизнесом и предлагаем реализовывать проекты, которые позволили бы выгоду от строительства дороги капитализировать в то, что нужно региону – к примеру, в новые рабочие места. Автомобильные дороги, с учетом растущей мобильности населения, — это кровеносная система, которая питает предпринимательство.

Н. Агре:

- Граничащие с вами соседние страны вносят какой-то дисбаланс в дорожное движение?

А. Алиханов:

- Не могу жаловаться в этом смысле на наших соседей. Возможно, причина в том, что к нам не въехать и от нас уехать без встречи с пограничником. Это дисциплинирует.